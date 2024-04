బెంగళూరులోని ఎం. చిన్నస్వామి స్టేడియం.. 2015.. ఏప్రిల్‌ 19.. రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు- ముంబై ఇండియన్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ ద్వారా ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌లో అడుగుపెట్టాడు బరోడా జట్టు ఆటగాడు..

రైటార్మ్‌ పేస్‌ ఆల్‌రౌండర్‌గా పేరొందిన అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లో ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌ చేసి 6 బంతుల్లోనే 16 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. కానీ వికెట్లు మాత్రం తీయలేకపోయాడు. అయితే, ఆ మ్యాచ్లో ఆర్సీబీపై ముంబై 18 పరుగుల తేడాతో గెలవడంలో అతడిదీ ఒక రకంగా కీలక పాత్రే!

అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ముంబై ఇండియన్స్‌లో కీలక సభ్యుడిగా మారాడు. 2015- 21 వరకు ముంబై ఫ్రాంఛైజీకి ప్రాతినిథ్యం వహించి 2015, 2017, 2019, 2020లో జట్టు టైటిల్‌ విజేతగా నిలవడంలో తన వంతు సాయం అందించాడు.

టీమిండియా వైస్‌ కెప్టెన్‌

అంతేకాదు.. టీమిండియాలోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చి వైస్‌ కెప్టెన్‌ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. ఇక క్యాష్‌ రిచ్‌ లీగ్‌లో రెండు సీజన్లపాటు వేరే ఫ్రాంఛైజీకి ఆడినా.. 2024 ఎడిషన్‌తో తిరిగి ముంబై గూటికి చేరుకున్న సదరు ఆల్‌రౌండర్‌.. ఈసారి ఆటగాడిగా కాకుండా కెప్టెన్‌గా కొత్త అవతారమెత్తాడు.

విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తూ ముంబైని విజయపథంలో నడిపేందుకు శాయశక్తులా కృషి చేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఆ ఆటగాడు అరుదైన మైలురాయికి చేరుకున్నాడు. తన కెరీర్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున 100వ ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌ ఆడబోతున్నాడు.

ఒకప్పుడు ఆటగాడిగా ఉన్న జట్టుకు ఇప్పుడు సారథిగా ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడం అతడికి నిజంగానే భావోద్వేగ క్షణం. ఇంతకీ ఆ క్రికెటర్‌ ఎవరో అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా! అవును.. హార్దిక్‌ పాండ్యా.

ఐపీఎల్‌లో 2022లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ను అరంగేట్రంలోనే చాంపియన్‌గా నిలిపిన హార్దిక్‌.. 2023లో ఫైనల్‌ చేర్చాడు. అయితే, అనూహ్య రీతిలో టైటాన్స్‌ను వీడి ముంబై గూటికి చేరుకుని కెప్టెన్‌ అయిన హార్దిక్‌.. ఇప్పటి వరకు ఐపీఎల్‌-2024లో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌లలో కేవలం మూడింటిలోనే ముంబైని గెలిపించగలిగాడు.

ఇక తదుపరి సోమవారం నాటి మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌.. ప్రస్తుతం ఏడింట ఆరు విజయాలతో టేబుల్‌ టాపర్‌గా ఉన్న రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో తలపడనుంది. జైపూర్‌ వేదికగా జరుగనున్న ఈ మ్యాచ్‌ ముంబై తరఫున హార్దిక్‌కు వందోది కావడం విశేషం. అదన్నమాట సంగతి!!

99 మ్యాచ్‌లలో ఎన్ని పరుగులంటే?

హార్దిక్‌ పాండ్యా ఇప్పటి వరకు ముంబై ఇండియన్స్‌ తరఫున 99 మ్యాచ్‌లు ఆడి 1617 పరుగులు సాధించాడు. ముంబై తరఫున అత్యుత్తమ స్కోరు 91*. అదే విధంగా.. సాధించిన వికెట్లు 46. ఓవరాల్‌గా ఐపీఎల్‌లో 130 మ్యాచ్‌లలో హార్దిక్‌ పాండ్యా 2450 రన్స్‌తో పాటు 57 వికెట్లు తీశాడు.

The 𝐌𝐮𝐦-𝐛𝐡𝐚𝐢𝐬 in Jaipur hustling for that all-important W. Bring it on!🔥#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/C28c6xL71W

— Mumbai Indians (@mipaltan) April 21, 2024