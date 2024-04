ఓటమి బాధలో ఉన్న చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌ కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌కు, గెలుపు జోష్‌లో ఉన్న లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ సారథి కేఎల్‌ రాహుల్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఈ ఇద్దరు కెప్టెన్లకు రూ. 12 లక్షల మేర జరిమానా విధిస్తూ ఐపీఎల్‌ నిర్వాహకులు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

కాగా ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా లక్నోలోని ఏక్నా స్టేడియం వేదికగా సూపర్‌ జెయింట్స్‌- సీఎస్‌కే మధ్య శుక్రవారం మ్యాచ్‌ జరిగింది. సొంత మైదానంలో టాస్‌ గెలిచిన సూపర్‌ జెయింట్స్‌ సీఎస్‌కేను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది.

ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన వెటరన్‌ ప్లేయర్‌ అజింక్య రహానే 36 పరుగులతో రాణించగా.. మరో ఓపెనర్‌ రచిన్‌ రవీంద్ర డకౌట్‌ అయ్యాడు. వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌, కెప్టెన్‌ రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌(17) సైతం నిరాశపరిచాడు.

ఈ క్రమంలో నాలుగో స్థానంలో వచ్చిన ఆల్‌రౌండర్‌ రవీంద్ర జడేజా అజేయ అర్ధ శతకం(57)తో మెరవగా.. ఎనిమిదో స్థానంలో వచ్చిన మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని 9 బంతుల్లోనే 28 పరుగులతో దుమ్ములేపాడు. ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో సీఎస్‌కే ఆరు వికెట్ల నష్టానికి 176 పరుగులు స్కోరు చేయగలిగింది.

అయితే, లక్ష్య ఛేదనలో లక్నో ఓపెనర్లు క్వింటన్‌ డికాక్‌(54) మెరుగైన ఇన్నింగ్స్‌ ఆడగా.. కేఎల్‌ రాహుల్‌(53 బంతుల్లో 82) కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు. నికోలస్‌ పూరన్‌(12 బంతుల్లో 23), మార్కస్‌ స్టొయినిస్‌(8) కలిసి విజయ లాంఛనం పూర్తి చేశారు. ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కేపై లక్నో గెలుపొంది మళ్లీ విజయాల బాట పట్టింది.

అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో లక్నో, సీఎస్‌కే.. రెండు జట్లు స్లో ఓవర్‌ రేటు మెయింటెన్‌ చేశాయి. ఈ క్రమంలో నిర్ణీత సమయంలో బౌలింగ్‌ కోటా పూర్తి చేయనందున కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌, సీఎస్‌కే నాయకుడు రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌.. ఇద్దరికీ బీసీసీఐ ఫైన్‌ వేసింది.

ఇద్దరిదీ ఇదే మొదటి తప్పిదం కావున రూ. 12 లక్షల జరిమానాతో సరిపెట్టినట్లు వెల్లడించింది. ఇదే తప్పు పునరావృతమైతే తదుపరి కెప్టెన్‌కు రూ. 24 లక్షల జరిమానాతో తుదిజట్టులో భాగమైన ఆటగాళ్ల ఫీజులో 25 శాతం కోత లేదంటే ఆరు లక్షల రూపాయల ఫైన్‌(ఏది తక్కువైతే అది) వేస్తారు.

ఇప్పటి వరకు ఏడుగురు

ఇక ఐపీఎల్‌ తాజా ఎడిషన్‌లో స్లో ఓవర్‌రేట్‌ కారణంగా ఇప్పటి వరకు రిషభ్‌ పంత్‌ (ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌–రెండు సార్లు), శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ (గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌), సంజూ సామ్సన్‌ (రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌), శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ (కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌), హార్దిక్‌ పాండ్యా(ముంబై ఇండియన్స్‌)లు జరిమానా బారిన పడ్డారు. తాజాగా కేఎల్‌ రాహుల్‌, రుతురాజ్‌ గైక్వాడ్‌ కూడా ఈ జాబితాలో చేరారు.

