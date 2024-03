ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా గుజరాత్ టైటాన్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ పేస్ గుర్రం జస్ప్రీత్ బుమ్రా సంచలన బంతితో మెరిశాడు. అద్బతమైన యార్కర్‌తో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఓపెనర్ వృద్ధిమాన్ సాహాను బుమ్రా క్లీన్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా.. తొలుత గుజరాత్ టైటాన్స్‌ను బ్యాటింగ్‌కు​ అహ్హనించాడు.

మొదటి 3 ఓవర్లలో గుజరాత్ ఓపెనర్లు సాహా, గిల్ దూకుడుగా ఆడారు. ఈ క్రమంలో కెప్టెన్ హార్దిక్‌.. బుమ్రాను ఎటాక్‌లోకి తీసుకువచ్చాడు. హార్దిక్ నమ్మకాన్ని బుమ్రా వమ్ము చేయలేదు. గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్ 4వ ఓవర్‌లో బుమ్రా ఆఖరి బంతిని షాకు అద్భుతమైన యార్కర్‌గా సంధించాడు.

బుమ్రా వేసిన బంతికి షా దగ్గర సమాధానమే లేకుండా పోయింది. బంతిని అడ్డుకునే లోపే స్టంప్స్‌ను గిరాటేసింది. ఇది చూసిన షా బిత్తర పోయాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Just Bumrah Things 🤷‍♂️@Jaspritbumrah93 on target in his first over 👏#GT reach 47/1 after 6 overs

