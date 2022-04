ఐపీఎల్‌-2022లో భాగంగా రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ పేసర్‌ జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా అద్భుతమైన బంతితో మెరిశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటర్‌ జోష్‌ బట్లర్‌ను అద్భుతమైన యార్కర్‌తో బుమ్రా క్లీన్‌ బౌల్డ్‌ చేశాడు. రాజస్తాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ 19 ఓవర్‌లో బుమ్రా వేసిన యార్కర్‌కు బట్లర్‌ వద్ద సమాధానమే లేకుండా పోయింది. అప్పటికే సెంచరీ సాధించి మంచి ఊపు మీద ఉన్న బట్లర్‌ పెవిలియన్‌కు చేరక తప్పలేదు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఇక మ్యాచ్‌ విషయానికి వస్తే.. ముంబై ఇండియన్స్‌ పై రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ 24 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 193 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ బ్యాటర్‌ జోష్‌ బట్లర్‌ అద్భుతమైన సెంచరీతో మెరిశాడు. ఇక 194 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ముంబై 7 వికెట్లు కోల్పోయి 170 పరుగులకే పరిమితమైంది. ముంబై బ్యాటర్లలో తిలక్‌ వర్మ(61), ఇషాన్‌ కిషన్‌(54) పరగులతో టాప్‌ స్కోరర్‌లుగా నిలిచారు.

Bang on Target🤯 Cricket at its finest🤩#MIvRR #Buttler #Bumrah pic.twitter.com/6b4nn81nCI

— Kushagra🏏 (@not_kushaagra) April 2, 2022