ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ యువ సంచలనం జెక్‌ ఫ్రేజర్-మెక్‌గర్క్ తన సూపర్‌ ఫామ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. తన అరంగేట్ర మ్యాచ్‌లోనే హాఫ్‌ సెంచరీతో చెలరేగిన మెక్‌గర్క్.. ఇప్పుడు అరుణ్‌జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌తో మ్యాచ్‌లో విధ్వంసం సృష్టించాడు. 267 పరుగుల భారీ లక్ష్య చేధనలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ బౌలర్లను మెక్‌గర్క్‌ ఊచకోత కోశాడు.

ఈ క్రమంలో కేవలం 15 బంతుల్లోనే తన హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. ఓవరాల్‌గా 18 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 65 పరుగులు చేశాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో హాఫ్‌ సెంచరీతో చెలరేగిన మెక్‌గర్క్‌ పలు అరుదైన రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరపున అత్యంత వేగవంతంగా హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా మెక్‌గర్క్‌ నిలిచాడు.

అంతకుముందు ఈ రికార్డు దక్షిణాఫ్రికా మాజీ ఆటగాడు క్రిస్‌ మోరిస్‌(17 బంతులు) పేరిట ఉండేది. తాజా మ్యాచ్‌తో మోరిస్‌ రికార్డును మెక్‌గర్క్‌ బ్రేక్‌ చేశాడు. అదే విధంగా ఐపీఎల్‌-2024లో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా మెక్‌గర్క్‌ రికార్డులకెక్కాడు. ఇప్పటివరకు ఈ రికార్డు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ఆటగాళ్లు అభిషేక్‌ శర్మ, హెడ్‌ పేరిట ఉండేది. ఈ ఏడాది సీజన్‌లో వీరిద్దరూ 16 బంతుల్లో అర్ధ శతకాన్ని నమోదు చేశారు.

ఇక ఓవరాల్‌గా ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన నాలుగో ఆటగాడిగా ఈ ఆసీస్‌ యువ సంచలనం నిలిచాడు.ఈ జాబితాలో రాజస్తాన్‌ రాయల్స్‌ ఓపెనర్‌ యశస్వీ జైశ్వాల్‌ ఉన్నాడు. జైశ్వాల్‌ గతేడాది సీజన్‌లో కేవలం 13 బంతుల్లోనే హాఫ్‌ సెంచరీ చేశాడు.

