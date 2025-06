క్వాలిఫయర్‌-2 మ్యాచ్‌కు ముందు ఐపీఎల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ విడుదల చేసిన ఓ పోస్టర్‌ వివాదాస్పదంగా మారింది. ఇందులో ఇదివరకే ఫైనల్‌కు చేరిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్‌ రజత్‌ పాటిదార్‌ ఫోటో ఐపీఎల్‌ ట్రోఫీకి ఓ పక్కన ఉం​డగా.. మరో పక్క ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా నీడను పోలిన ఇమేజ్‌ ఉంది. ఫైనల్ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌ ఈ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఓ బెర్త్‌ ఆర్సీబీ దక్కించుకుంది. మరో బెర్త్‌ ఎవరిదో అన్న క్వశ్చన్‌ మార్కుతో ఈ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది.

2⃣ teams. 1⃣ seat next to #RCB 💙❤



Qualifier 2 has all the answers 🔥#TATAIPL | #TheLastMile pic.twitter.com/gJNtTajmVk

— IndianPremierLeague (@IPL) June 1, 2025