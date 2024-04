IPL 2024: ఫీల్డ్‌ అంపైర్ల పాత్రపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన సిద్దూ

క్రికెట్‌లో టెక్నాలజీ రాజ్యమేలుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఫీల్డ్‌ అంపైర్ల పాత్రపై టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌, ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత నవ్‌జ్యోత్‌ సింగ్‌ సిద్దూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. టెక్నాలజీ ఉపయోగించి 90 శాతం నిర్ణయాలు థర్డ్‌ అంపైర్లు తీసుకుంటుంటే ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు నామమాత్రంగా మారారని అన్నాడు. ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌ అంటే ప్రతి నిర్ణయాన్ని థర్డ్‌ అంపైర్‌కు వదిలేయడం కాదని తెలిపాడు.

ఫీల్డ్‌ అంపైర్లు విచక్షణ ఉపయోగించి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటేనే క్రికెట్‌కు మేలు జరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. ప్రతి విషయాన్ని థర్డ్‌ అంపైరే తీసుకోవాల్సి వస్తే ఫీల్డ్‌ అంపైర్ అవసరమే లేదన్నాడు. ఇటీవల కేకేఆర్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోహ్లి సంఘటనను దృష్టిలో పెట్టుకుని సిద్దూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో హర్షిత్‌ రాణా బౌలింగ్‌లో నడుము కంటే ఎత్తులో వచ్చిన ఫుల్‌ టాస్‌ బంతికి కోహ్లి ఔటయ్యాడు.

Navjot Singh Sidhu said, "now the on field umpire's job is not to stand in the stadium when 3rd umpire technology is being used for 90% of the decisions shown all on screen". (Star Sports). pic.twitter.com/uLmWRboLMZ

