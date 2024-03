ఈ సీజన్‌ తొలి మ్యాచ్‌లో గుజరాత్‌ చేతిలో అనూహ్య ఓటమిని ఎదుర్కొన్న ముంబై ఇండియన్స్‌కు సన్‌రైజర్స్‌తో రేపు (మార్చి 27) జరుగబోయే కీలక మ్యాచ్‌కు ముందు మరో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఎన్‌సీఏ నుంచి ఎన్‌ఓసీ లభించని కారణంగా తొలి మ్యాచ్‌కు (గుజరాత్‌) దూరంగా ఉండిన సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌.. సన్‌రైజర్స్‌తో మ్యాచ్‌కు కూడా అందుబాటులో ఉండటం కష్టమేనని తెలుస్తుంది. ఎన్‌సీఏ స్కైకు ఇంకా ఎన్‌ఓసీ ఇవ్వలేదని సమాచారం.

ఇవాళ సాయంత్రలోగా ఎన్‌సీఏ సూర్యకుమార్‌కు ఎన్‌ఓసీ ఇ‍వ్వకపోతే.. రేపటి మ్యాచ్‌కు అతను అందుబాటులోకి రావడం దాదాపుగా అసాధ్యమే. ముంబై తొలి మ్యాచ్‌లో స్కై లేని లోటు స్పష్టంగా కనిపించింది. గుజరాత్‌తో మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్‌ ఉండివుంటే ముంబై సునాయాసంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించి ఉండేది. రేపటి మ్యాచ్‌కు కూడా స్కై దూరమైతే అది ముంబై విజయావకాశాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపడం ఖాయం.

Suryakumar Yadav didn't get the clearance from NCA to be fit for the IPL 2024. (Sports Tak).

- He will miss 2nd match for Mumbai Indians. pic.twitter.com/bcpsTFtcMC

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) March 26, 2024