ముంబై ఇండియన్స్‌ బ్యాటర్‌ టిమ్‌ డేవిడ్‌, బ్యాటింగ్‌ కోచ్‌ కీరన్‌ పొలార్డ్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. వాళ్లిద్దరి ఫీజులో 20 శాతం మేర కోత విధిస్తూ ఐపీఎల్‌ పాలక మండలి నిర్ణయం తీసుకుంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించిన కారణంగా ఈ మేరకు శిక్ష విధించింది.

ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్‌ శుక్రవారం పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో తలపడింది. చండీగఢ్‌లోని ముల్లన్‌పూర్‌లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌ ఆఖరి ఓవర్‌ వరకు ఉత్కంఠగా సాగగా.. ముంబై 9 పరుగులతో గెలిచి ఊపిరి పీల్చుకుంది.

అయితే, ముంబై ఇన్నింగ్స్‌ సందర్భంగా డగౌట్‌లో కూర్చున్న ఆస్ట్రేలియా హిట్టర్‌ టిమ్‌ డేవిడ్‌ వ్యవహరించిన తీరు వివాదాస్పదమైంది. టాస్‌ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన ముంబై ఆదిలోనే ఇషాన్‌ కిషన్‌(8) వికెట్‌ కోల్పోగా.. రోహిత్‌ శర్మ సైతం 36 పరుగులకే నిష్క్రమించాడు.

ఈ క్రమంలో వన్‌డౌన్‌ బ్యాటర్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌(78), తిలక్‌ వర్మ(34- నాటౌట్‌) కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ చక్కదిద్దారు వీరిద్దరి కారణంగా ముంబై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 192 పరుగులు చేయగలిగింది.

అయితే, సూర్య క్రీజులో ఉన్న సమయంలో వైడ్‌ రివ్యూ విషయమై డగౌట్‌లో ఉన్న టిమ్‌ డేవిడ్‌తో పాటు సహాయక సిబ్బంది అతడికి సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు కనిపించింది. ఇదే విషయమై పంజాబ్‌ తాత్కాలిక కెప్టెన్‌ సామ్‌ కరన్‌ ఆన్‌ ఫీల్డ్‌ అంపైర్‌కు ఫిర్యాదు చేశాడు.

ముంబై ఇండియన్స్‌ 15వ ఓవర్లో అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ వేసిన బంతి అవుట్‌సైడ్‌ ఆఫ్‌ స్టంప్‌నకు దూరంగా వెళ్లింది. అయితే, ఈ బాల్‌ను సూర్య ఆడాలని ప్రయత్నించాడు. ఇది లీగల్‌ డెలివరీ అని అంపైర్‌ చెప్పగా.. ముంబై డగౌట్‌ నుంచి మాత్రం సూర్యకు సంకేతాలు వచ్చాయి.

దీంతో అతడు రివ్యూకు వెళ్లగా థర్డ్‌ అంపైర్‌ వైడ్‌గా డిక్లేర్‌ చేయగా.. ముంబై ఖాతాలో అదనపు పరుగు చేరింది. అయితే, ఇలా డగౌట్‌ నుంచి ఆటగాడికి రివ్యూ విషయంలో ఆటగాడికి సాయం చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధం.

ఈ నేపథ్యంలో టిమ్‌ డేవిడ్‌, పొలార్డ్‌లకు ఫైన్‌ విధిస్తూ ఐపీఎల్‌ శనివారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. ‘‘డేవిడ్‌, పొలార్డ్‌ ఐపీఎల్‌ ప్రవర్తనా నియమాళిలోని ఆర్టికల్‌ 2.2 కింద లెవల్‌ 1 అఫెన్స్‌కు పాల్పడ్డారు.

కాబట్టి వీళ్లిద్దరికి తమ మ్యాచ్‌ ఫీజులో ఒక్కొక్కరికి 20 శాతం మేర జరిమానా విధిస్తున్నాం. వీరిద్దరు తమ తప్పును అంగీకరించారు. మ్యాచ్‌ రిఫరీ నిర్ణయానుసారం వీళ్లకు ఫైన్‌ విధిస్తున్నాం’’ అని పేర్కొంది. అయితే, వాళ్లు చేసిన తప్పు ఏమిటన్న అంశంపై మాత్రం స్పష్టతనివ్వకపోవడం గమనార్హం. రివ్యూ విషయంలో డేవిడ్‌కు.. ఫీల్డ్‌లోకి దూసుకువచ్చి అంపైర్లతో వాదించినందుకు పొలార్డ్‌కు జరిమినా విధించినట్లు తెలుస్తోంది.

చదవండి: T20 WC 2024: వరల్డ్‌కప్‌లో ఆడే టీమిండియా ఇదే.. అతడికి నో ఛాన్స్‌!

It's so so funny how people in dug out asked for the review after watching the replay even after the timer had passed, and as soon as Tim David realised he is being shown in the camera he does what exactly students in school does when caught cheating

Five trophies but still you… pic.twitter.com/JhFpLl0g6k

— Archer (@poserarcher) April 19, 2024