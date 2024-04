IPL: చరిత్ర సృష్టించిన కేఎల్‌ రాహుల్‌.. ధోని రికార్డు బద్దలు

చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌తో మ్యాచ్‌లో లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ అదరగొట్టాడు. సీఎస్‌కే విధించిన 177 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఆది నుంచే ఆచితూచి ఆడిన ఈ ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌.. 53 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌ల సాయంతో 82 పరుగులు సాధించాడు.

వికెట్‌ పడకుండా జాగ్రత్త పడుతూనే.. అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా షాట్లు బాదుతూ మరో ఓపెనర్‌ క్వింటన్‌ డికాక్‌(54)తో కలిసి స్కోరు బోర్డు ముందుకు నడిపించాడు. వీరిద్దరు కలిసి పవర్‌ ప్లేలో 54 పరుగులు రాబట్టారు.

ఈ క్రమంలో 31 బంతుల్లో రాహుల్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసుకోగా.. 41 బంతుల్లో డికాక్‌ యాభై పరుగుల మార్కు అందుకున్నాడు. అయితే, ముస్తాఫిజుర్‌ బౌలింగ్‌లో క్వింటన్‌ డికాక్‌ వికెట్‌ కీపర్‌ క్యాచ్‌గా వెనుదిరిగగా.. మతీశ పతిరణ బౌలింగ్లో రవీంద్ర జడేజాకు క్యాచ్‌ ఇచ్చి కేఎల్‌ రాహుల్‌ నిష్క్రమించాడు.

వీరి తర్వాతి స్థానాల్లో వచ్చిన నికోలస్‌ పూరన్‌(12 బంతుల్లో 23), మార్కస్‌ స్టొయినిస్‌(8) ఆఖరి వరకు అజేయంగా నిలిచి లక్నోను గెలుపుతీరాలకు చేర్చారు. పందొమ్మిదో ఓవర్‌ ఆఖరి బంతికి పూరన్‌ ఫోర్‌ బాదగా.. 8 వికెట్ల తేడాతో సీఎస్‌కేపై లక్నో విజయం ఖరారైంది.

కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిసిన కేఎల్‌ రాహుల్‌ను ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌ అవార్డు వరించింది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ ఇన్నింగ్స్‌ సందర్భంగా హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన కేఎల్‌ రాహుల్‌ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు.

ఐపీఎల్‌ చరిత్రలో అత్యధిక 50 ప్లస్‌ స్కోర్లు సాధించిన వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. తద్వారా ఇప్పటి వరకు మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని పేరిట ఉన్న రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు. ఇదిలా ఉంటే లక్నోతో మ్యాచ్‌లో సీఎస్‌కే స్టార్‌ ధోని మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో ఆకట్టుకున్నాడు.

ఎనిమిదో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చిన అతడు కేవలం 9 బంతుల్లోనే 28 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ధోని ధనాధన్‌ బ్యాటింగ్‌కు అభిమానులతో పాటు కేఎల్‌ రాహుల్‌ సైతం ఫిదా అవ్వడం విశేషం.

ఐపీఎల్‌లో అత్యధికసార్లు 50కి పైగా స్కోరు నమోదు చేసిన వికెట్‌ కీపర్‌ బ్యాటర్లు

1. కేఎల్‌ రాహుల్‌- 25

2. మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని- 24

3. క్వింటన్‌ డికాక్‌- 23

4. దినేశ్‌ కార్తిక్‌- 21

5. రాబిన్‌ ఊతప్ప- 18

Nicholas Pooran with the winning runs as #LSG register their 4️⃣th win of the season 🙌

They get past #CSK by 8 wickets with a comprehensive performance in Lucknow!

Recap the match on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/rxsCoKaDaR

— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2024