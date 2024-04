ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు ఒక్క పరుగు తేడాతో పరాజయం పాలైంది. 223 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బెంగళూరు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 221 పరుగులకు ఆలౌటైంది. అ‍యితే ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ ఓటమి పాలైనప్పటికి ఆ జట్టు ఆటగాడు కరణ్‌ శర్మ మాత్రం కోల్‌కతాను వణికించాడు.

ఆర్సీబీ విజయానికి చివరి రెండు ఓవర్లలో 31 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో క్రీజులో దినేష్‌ కార్తీక్‌, కరుణ్‌ శర్మ ఉన్నారు. 19 ఓవర్‌ వేసిన రస్సెల్‌ బౌలింగ్‌లో ఓవర్‌ మొత్తం కార్తీక్‌ స్ట్రైక్‌ తన వద్దనే అంటిపెట్టికున్నాడు. ఆ ఓవర్‌లో ఓసిక్స్‌, ఫోర్‌ సాయంతో 10 పరుగులు రాబట్టిన కార్తీక్‌.. ఆఖరి బంతికి ఔటయ్యాడు.

దీంతో కేకేఆర్‌ డగౌట్‌ మొత్తం సంబరాల్లో మునిగి తేలిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఆఖరి ఓవర్‌లో ఆర్సీబీ విజయానికి 22 పరుగులు అవసరమయ్యాయి. అయితే క్రీజులో పూర్తి స్ధాయి బ్యాటర్లు ఎవరూ లేకపోవడంతో తాము సునాయసంగా విజయం సాధిస్తామని కేకేఆర్‌ యూనిట్‌ థీమవ్యక్తం చేసింది. అంతకు తోడు వరల్డ్‌క్లాస్‌ బౌలర్‌ మిచెల్‌ స్టార్క్‌కు చివరి ఓవర్‌ వేసే బాధ్యతను కేకేఆర్‌ కెప్టెన్‌ శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌ అప్పగించాడు.

కానీ స్ట్రైక్‌లో ఉన్న కరణ్‌ శర్మ తొలి బంతినే సిక్స్‌గా మలిచి అందరి అంచనాలను తారుమారు చేశాడు. ఆ తర్వాత రెండు సిక్స్‌లు కొట్టి కేకేఆర్‌ ఆటగాళ్లు గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తేలా చేశాడు. అయితే అదే ఓవర్‌లో ఐదో బంతికి శర్మ అనుహ్యంగా ఔట్‌ కావడంతో ఆర్సీబీ తమ విజయానికి అడుగు దూరంలో నిలిచిపోయింది.

కరణ్‌ శర్మ కేవలం 7 బంతుల్లోనే 20 పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో ఆర్సీబీ అభిమానులు అతడిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఓడినా ప్రత్యర్ధి జట్టును భయపెట్టావంటూ కరణ్‌ను కొనియాడుతున్నారు.

This cameo of Karn Sharma literally made me believe we could win 🙂 pic.twitter.com/7zpO4GOGF0

— Pari (@BluntIndianGal) April 21, 2024