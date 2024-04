విశాఖ వేదికగా చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ మధ్య నిన్న జరిగిన మ్యాచ్‌ అభిమానులకు అసలుసిసలు టీ20 క్రికెట్‌ మజాను అందించింది. ఈ మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా చూసిన ప్రేక్షకులు పొట్టి ఫార్మాట్‌లోని పూర్తి మజాను ఆస్వాదించారు. సీఎస్‌కే మాజీ కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ ధోని చాలాకాలం తర్వాత సూపర్‌ మ్యాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడటంతో విశాఖ ప్రేక్షకులు ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయారు. స్టేడియం మొత్తం ధోని నామస్మరణతో మార్మోగిపోయింది.

ధోని తొలి బంతికే బౌండరీ కొట్టినప్పుడు స్టేడియం దద్దరిల్లిపోయింది. ఆ సమయంలో చెవులు చిల్లులు పడే స్థాయిలో 128 డెసిబుల్స్‌ సౌండ్‌ నమోదైనట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో ఇంతటి సౌండ్‌ నమోదు కావడం ఇది రెండోసారి. కొద్దిరోజుల కిందట చిన్నస్వామి స్టేడియంలో విరాట్‌ కోహ్లి హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తి చేసినప్పుడు కూడా ఇంతే స్థాయిలో (128 డెసిబుల్స్‌) శబ్దాలు నమోదయ్యాయి.

Highest peak Roars for any player in this IPL 2024:



128 DB - When Virat Kohli completed fifty at chinnaswamy.



128 DB - When MS Dhoni hits First boundary.



- Two GOATs, Two Brands of World Cricket. 🐐 pic.twitter.com/GYL002yRET

