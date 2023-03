Viral: గాల్వాన్‌ లోయ వద్ద క్రికెట్‌ ఆడుతున్న భద్రతా దళాలు

2020 జూన్‌లో భారత్‌-చైనా బలగాల మధ్య గాల్వాన్‌ లోయలో ఘర్షణ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘర్షణల్లో పదలు సంఖ్యలో ఇరు దేశాల సైనికులు అమరులయ్యారు. ఈ ఘర్షణల తర్వాత భారత్‌, చైనాల మధ్య వివాదం పతాకస్థాయికి చేరుకుంది. నాటి నుంచి ఈ ప్రాంతంపై నిఘా పెంచిన భారత ఆర్మీ, అధిక సంఖ్యలో భద్రతా దళాలను మొహరించి, పహారా కాస్తుంది. తూర్పు లద్దాక్‌లో ఉండే ఈ ప్రాంతం అత్యంత సున్నితమైన, అతి శీతల వాతావరణంలో (మైనస్‌ డిగ్రీస్‌ టెంపరేచర్‌), సముద్రమట్టానికి దాదాపు 14000 మీటర్ల ఎత్తున, చుట్టూ మంచుకొండలతో కవరై ఉంటుంది. 24 గంటలు భారత దళాలు ఇక్కడ కంటిమీద కునుకు లేకుండా పహారా కాస్తుంటాయి.

