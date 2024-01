ఇంగ్లండ్‌తో టెస్టు సిరీస్‌ను టీమిండియా ఓపెనర్‌ యశస్వీ జైశ్వాల్‌ ఘనంగా ఆరంభించాడు. హైదరాబాద్‌ వేదికగా ఇంగ్లడ్‌తో జరుగుతున్న మొదటి టెస్టులో జైశ్వాల్‌ అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచాడు. తృటిలో సెంచరీ చేసే అవకాశం కోల్పోయాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో 74 బంతులు ఎదుర్కొన్న జైశ్వాల్‌.. 10 ఫోర్లు,3 సిక్స్‌ల సాయంతో 80 పరుగులు చేశాడు.

తొలి రోజు ఆటలో ఇంగ్లండ్‌ స్పిన్నర్లను జైశ్వాల్‌ టార్గెట్‌ చేశాడు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్‌ స్పిన్నర్‌ టామ్‌ హార్ట్‌లీని యశస్వీ ఓ ఆట ఆడేసుకున్నాడు. అయితే మంచి టచ్‌లో కన్పించిన జైశ్వాల్‌.. రెండో రోజు ఆట ఆరంభంలోనే జో రూట్‌ బౌలింగ్‌లో రిటర్న్‌ క్యాచ్‌ ఔటయ్యాడు. కాగా జైశ్వాల్‌కు స్వదేశంలో ఇదే తొలి టెస్టు కావడం విశేషం​. జైశ్వాల్‌ సెంచరీ చేయకపోయినప్పటికీ అతడి ఫియర్‌ లెస్‌ ఇన్నింగ్స్‌పై సర్వాత్ర ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

ఇక ఈ మ్యాచ్‌ తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఇంగ్లండ్‌ 246 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఇంగ్లండ్‌ బ్యాటర్లలో బెన్‌ స్టోక్స్‌ 70 పరుగులతో కెప్టెన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. భారత బౌలర్లలో రవీంద్ర జడేజా, అశ్విన్‌ తలా 3 వికెట్లతో ఇంగ్లండ్‌ పతనాన్ని శాసించగా.. అక్షర్‌ పటేల్‌, బుమ్రా చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌ 38 ఓవర్లకు 3 వికెట్ల నష్టానికి 174 పరుగులు చేసింది.

Mike Atherton said,

"Yashasvi Jaiswal looks like a really confident young lad. He played with real confidence and poise today and just took the game on." [SkyCricket]#INDvsENG | #INDvENG pic.twitter.com/ZkmvskIg95

