పగపట్టిన బంతి.. నొప్పితో విలవిలలాడిపోయిన స్టార్‌ క్రికెటర్‌

లండన్‌: ది హండ్రెడ్ లీగ్‌లో భాగంగా ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్స్, ట్రెంట్ రాకెట్స్ జట్ల మధ్య ఆదివారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. ట్రెంట్ రాకెట్స్ జట్టుకు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న ఇంగ్లండ్ క్రికెటర్ అలెక్స్ హేల్స్‌ను ప్రత్యర్ధి బౌలర్ విసిరిన బంతి వరుసగా రెండుసార్లు అతని రహాస్య ప్రదేశంలో బలంగా తాకింది. దాంతో అతను నొప్పితో విలవిలలాడిపోయాడు.

