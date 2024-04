సహనం కోల్పోయిన హార్దిక్‌ పాండ్యా.. గట్టిగా అరుస్తూ! వీడియో వైరల్‌

ఐపీఎల్‌-2024లో ముంబై ఇండియన్స్ మరో ఓటమి చవిచూసింది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో జరిగిన హై స్కోరింగ్‌ మ్యాచ్‌లో 10 పరుగుల తేడాతో ముంబై ఓటమి పాలైంది. 258 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ముంబై నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 247 పరుగులు మాత్రమే చేసింది.

ముంబై బ్యాటర్లలో తిలక్‌ వర్మ(63), హార్దిక్‌ పాండ్యా(46), టిమ్‌ డేవిడ్‌(37) కీలక ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడినప్పటికి జట్టును మాత్రం గెలిపించలేకపోయారు. ఢిల్లీ బౌలర్లలో ముఖేష్‌ కుమార్‌, రసిఖ్ దార్ సలామ్ తలా మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. ఖాలీల్‌ ఆహ్మద్‌ రెండు వికెట్లు సాధించాడు.

సహనం కోల్పోయిన హార్దిక్‌..

అంతకుముందు బ్యాటింగ్‌ చేసిన ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ విధ్వంసం సృష్టించింది.నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 257 పరుగుల భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. ఢిల్లీ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్‌ జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్‌గుర్క్(27 బంతుల్లో 84, 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు) తుపాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అతడితో పాటు స్టబ్స్‌(48), హోప్‌(410 పరుగులతో అదరగొట్టారు.

అయితే ఢిల్లీ బ్యాటింగ్‌ సమయంలో ముంబై కెప్టెన్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా తన సహనాన్ని కోల్పోయాడు. ఢిల్లీ బ్యాటర్ల విధ్వంసం ఫలితంగా హార్దిక్‌ మైండ్‌ బ్లాంక్‌ అయిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఢిల్లి ఇన్నింగ్స్‌ 11వ ఓవర్‌లో హార్దిక్‌ బౌండరీ లైన్‌ వద్ద నుంచి తన సహాచరలపై గట్టిగా అరుస్తూ కన్పించాడు. అయితే హార్దిక్‌ కోపానికి గల కారణమైతే తెలియదు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

It's not easy to captain mumbai indians 😂 hardik pandya loosing his mind completely, look at the rage pic.twitter.com/Py4vBW4Sn7

— VIVEK.RO45 (@UniquePullShot) April 27, 2024