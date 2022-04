Srilanka Crisis: ఆర్థిక సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ద్వీప దేశం శ్రీలంకకు ఆపన్న హస్తం అందించిన నేపథ్యంలో భారత్‌పై శ్రీలంక దిగ్గజ క్రికెటర్‌ సనత్‌ జయసూర్య ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. కష్టకాలంలో ఆహార​ ధాన్యాలు, ఇంధనం సరఫరా చేసి అదుకున్నందుకు గానూ కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. పొరుగు దేశంగా భారత్‌ శ్రీలంకకు ఎంతో సాయం చేసిందని, పెద్దన్న తరహాలో ఎప్పుడూ తమకు అండగా నిలిచిందని కొనియాడాడు. క్లిష్ట సమయంలో భారత ప్రధాని మోదీ తమపై కనికరం చూపి అండగా నిలబడటాన్ని లంకేయులు ఎన్నటికీ మరువలేరని అన్నాడు. ప్రస్తుత దుర్భర పరిస్థితుల నుంచి బయటపడేందుకు భారత్‌ సహా ప్రపంచ దేశాలు సాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశాడు.

As a neighbour and a big brother of our country, India has always helped us. We're grateful to the Indian govt and PM Modi. For us, it is not easy to survive because of the current scenario. We hope to come out from this with the help of India & other countries: Sanath Jayasuriya pic.twitter.com/y8JfzZWJmN