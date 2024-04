ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా అరుణ్‌జైట్లే స్టేడియం వేదికగా ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌తో మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఆటగాడు జెక్‌ ఫ్రేజర్-మెక్‌గర్క్ తుపాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో మెక్‌గర్క్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. 267 పరుగుల లక్ష్య చేధనలో మెక్‌గర్క్ క్విక్ ఫైర్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఉన్నంత సేపు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించాడు.

ముఖ్యంగా సన్‌రైజర్స్ స్పిన్నర్ వాషింగ్టన్ సుందర్‌ను మెక్‌గర్క్ ఉతికారేశాడు. ఢిల్లీ ఇన్నింగ్స్ మూడో ఓవర్ వేసిన సుందర్ బౌలింగ్‌లో మెక్‌గర్క్‌.. 3 సిక్స్‌లు, మూడు ఫోర్ల సాయంతో 30 పరుగులు రాబట్టాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఇదేమి హిట్టింగ్ రా బాబు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నాడు. ఇక మ్యాచ్‌లో మెక్‌గర్క్‌ కేవలం 15 బంతుల్లోనే తన హాఫ్‌ సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. తద్వారా ఐపీఎల్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ తరపున అత్యంత వేగవంతంగా హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా మెక్‌గర్క్‌ నిలిచాడు. దే విధంగా ఐపీఎల్‌-2024లో ఫాస్టెస్ట్‌ హాఫ్‌ సెంచరీ చేసిన ఆటగాడిగా మెక్‌గర్క్‌ రికార్డులకెక్కాడు. ఓవరాల్‌గా ఈ మ్యాచ్‌లో 18 బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు 5 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో 65 పరుగులు చేశాడు.

