నిన్న (మార్చి 8) జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్లో భారత్ న్యూజిలాండ్పై 96 పరుగుల తేడాతో గెలుపొంది, వరుసగా రెండో పొట్టి ప్రపంచకప్ను (2024, 2026), ఓవరాల్గా మూడో పొట్టి ప్రపంచకప్ను (2007, 2024, 2026), మొత్తంగా ఐదో ప్రపంచకప్ను (1983, 2011 (వన్డే), 2007, 2024, 2026 (టీ20)) సాధించింది.
టీమిండియా సాధించిన ఈ గెలుపులో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర ఉంది. సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శివమ్ దూబే బ్యాట్తో.. బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్, హార్దిక్ పాండ్యా, అర్షదీప్ సింగ్ బంతితో సత్తా చాటి భారత్ టైటిల్ నెగ్గడానికి దోహదపడ్డారు.
ఇదిలా ఉంటే, ఫైనల్ మ్యాచ్కు ముందు రోజు ఇషాన్ కిషన్ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. అతని కజిన్ సిస్టర్, ఆమె భర్త కారు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. ఈ విషయం ఇషాన్కు మ్యాచ్కు ముందే తెలిసింది. అయినా కనీళ్లు దిగమింగి మెరుపు అర్ద శతకంతో సత్తా చాటి, జట్టు విజయంలో తనవంతు పాత్ర పోషించాడు. ఈ విషయాన్ని ఇషాన్ వరల్డ్కప్ గెలిచిన అనంతరం తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనవుతూ షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ విజయాన్ని తన అక్కకు అంకితమిస్తున్నట్లు వెల్లడించాడు.
ఇషాన్ మాటల్లో.. మ్యాచ్కు ముందు రోజు నా కజిన్ కారు ప్రమాదంలో మరణించింది. నేను ఆమె కోసం ఆడాను. తొలుత హార్దిక్ భాయ్తో ఈ విషయాన్ని చెప్పాను. ఆయన జట్టును ముందుగా ఉంచమని చెప్పారు. ఈ విజయాన్ని ఆమెకు అంకితం చేస్తున్నాను. ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం కూడా కావడంతో ఇది మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తోందని అన్నాడు.
మైండ్సెట్లో మార్పు
ఇషాన్ తన ఆటతీరులో వచ్చిన మార్పును కూడా ఈ సందర్భంగా వివరించాడు. "నేను ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆలోచించడం మానేశాను. నా చేతిలో ఉన్న పనిని మాత్రమే చేస్తున్నాను. నా నియంత్రణలో లేని విషయాల గురించి ఆలోచించను. ఇది విరాట్ భాయ్ నుంచి నేర్చుకున్నాను" అని తెలిపాడు.
వరల్డ్ కప్ గెలిపిస్తావా అని అడిగాడు
వరల్డ్కప్ ప్రారంభానికి ముందు సూర్యకుమార్ యాదవ్తో జరిగిన ఆసక్తికరమైన సంభాషణను గురించి కూడా ఇషాన్ పంచుకున్నాడు. టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు సూర్య భాయ్ కాల్ చేశారు. వరల్డ్ కప్ గెలిపిస్తావా అని అడిగారు. నేను మీరు నమ్ముతారా అని అడిగాను. ఆయన ‘చల్ కియా’ అని అన్నారని గుర్తు చేసుకున్నాడు.
నాలుగో టాప్ రన్ స్కోరర్
ఇషాన్ ఈ వరల్డ్ కప్లో నాలుగో అత్యధిక రన్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. 9 మ్యాచ్ల్లో 317 పరుగులు చేశాడు. 193.29 స్ట్రైక్ రేట్తో మూడు హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు.