ఢాకా: బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన నామమాత్రపు నాలుగో టీ20లో ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండర్ డానియల్ క్రిస్ట్రియన్ ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో బంగ్లాదేశ్ ఆల్‌రౌండర్, బెస్ట్ టీ20 బౌలర్ అయిన షకీబ్ అల్ హసన్‌ను చీల్చి చెండాడాడు. ఒకే ఓవర్‌లో 5 సిక్సర్లు బాది ప్రత్యర్ధి ఆటగాళ్లను వణికించాడు. ఈ క్రమంలో ఒకే ఓవర్‌లో 6 సిక్సర్లు బాదిన యువరాజ్ సింగ్, హెర్షెల్ గిబ్స్, కీరన్ పొలార్డ్, సోబెర్స్ సరసన చేరే అవకాశాన్ని తృటిలో చేజార్చుకున్నాడు. క్రిస్ట్రియన్(15 బంతుల్లో 39; ఫోర్‌, 5 సిక్సర్లు) వీరవిహారం చేయడంతో నాలుగో టీ20 ఆసీస్‌ 3 వికెట్ల తేడాతో ఆతిధ్య జట్టుపై విజయం సాధించింది.

6⃣6⃣6⃣0⃣6⃣6⃣#BANvAUS #DanChristian fell one short of joining Sir Garfield Sobers, Herschelle Gibbs, Yuvraj Singh, and Kieron Pollard!pic.twitter.com/CchMzWh8Hr

