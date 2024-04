బౌలర్లు భయపడ్డారు.. ధోని వల్లే ఇదంతా: కేఎల్‌ రాహుల్‌

తమ ప్రణాళికలను పక్కాగా అమలు చేయడం వల్లే చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్‌పై విజయం సాధ్యమైందని లక్నో సూపర్‌ జెయింట్స్‌ కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ అన్నాడు. బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణించి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించారని కొనియాడాడు.

నిజానికి మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని కారణంగానే సీఎస్‌కే అదనంగా 15- 20 పరుగులు రాబట్టిందన్న రాహుల్‌.. ఏదేమైనా గెలుపుతో మ్యాచ్‌ ముగించడం సంతోషంగా ఉందన్నాడు. ఐపీఎల్‌-2024లో భాగంగా లక్నో తమ సొంతమైదానంలో సీఎస్‌కేతో తలపడింది.

అయితే, ధోని క్రేజ్‌ కారణంగా ఈ హోంగ్రౌండ్‌లోనూ లక్నోకు మద్దతు లభించలేదు. స్టేడియం మొత్తం ధోని పేరుతో మారుమ్రోగిపోయింది. ముఖ్యంగా అతడు బ్యాటింగ్‌ చేయడానికి మైదానంలో అడుగుపెట్టగానే స్టేడియమంతా దద్దరిల్లిపోయింది.

సీఎస్‌కే ఇన్నింగ్స్‌ పందొమ్మిదో ఓవర్లో మొహ్సిన్‌ ఖాన్‌ బౌలింగ్‌లో ఫోర్‌, సిక్సర్‌ బాదిన ధోని.. ఆ మరుసటి ఓవర్లో యశ్‌ ఠాకూర్‌ బౌలింగ్‌లో సిక్స్‌, ఫోర్‌, ఫోర్‌తో దుమ్ములేపాడు. ఫలితంగా ఆఖరి రెండు ఓవర్లలో సీఎస్‌కే ఖాతాలో 15, 19 పరుగులు చేరాయి.

అయితే.. ఆఖరికి ఈ మ్యాచ్‌లో లక్నోనే పైచేయి సాధించింది. సీఎస్‌కే విధించిన 177 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 19వ ఓవర్లోనే ఛేదించింది లక్నో. ఈ నేపథ్యంలో ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌, కెప్టెన్‌ కేఎల్‌ రాహుల్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘‘మేము సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం.

పిచ్‌ స్వభావానికి తగ్గట్లుగా బౌలర్లను బరిలోకి దింపాను. నిజంగా మా బౌలర్లు అద్భుతంగా ఆడారు. ప్రణాళికలను పక్కాగా అమలు చేశారు.

అయితే, ధోని క్రీజులోకి రాగానే మా బౌలర్లపై ఒత్తిడి పెరిగింది. తన రాకతోనే ప్రత్యర్థి బౌలర్లను వణికించడం ధోని క్రేజ్‌కు నిదర్శనం. మరోవైపు.. ప్రేక్షకులు సైతం ధోని నామస్మరణతో హోరెత్తించడంతో మా యువ బౌలర్లు మరింత ఒత్తిడికి లోనయ్యారు.

అందుకే సీఎస్‌కేకు 15- 20 అదనపు పరుగులు వచ్చాయి. ఇక లక్ష్య ఛేదనలో క్వింటన్‌ బాగా బ్యాటింగ్‌ చేశాడు. నేను కూడా పరిస్థితికి తగినట్లు ఆడాను. ఇక ఇక్కడే ఇలా ఉంటే.. చెన్నైలో మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసు.

అక్కడి ప్రేక్షకులనుంచి మాకు ఇలాంటి మద్దతు దొరుకుతుందనుకోవడం లేదు. అందుకే.. మా బౌలర్లకు ఇప్పటికే ఈ విషయం గురించి క్లారిటీ ఇచ్చాను. చెపాక్‌లో ఇంతకంటే ఎక్కువగా అభిమానులు పోటెత్తుతారు కాబట్టి ఒత్తిడికి లోనుకావద్దని ముందుగానే చెప్పాను. మాది యువ జట్టు చెన్నైలో ఆడేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం’’ అని రాహుల్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా లక్నో తమ తదుపరి మ్యాచ్‌లో చెన్నై వేదికగా సీఎస్‌కేతో తలపడనుంది.

🗣️🗣️ It's MSD. He walks in and the pressure gets on to the bowlers @LucknowIPL captain @klrahul on that entertaining finishing cameo from @msdhoni 👌👌#TATAIPL | #LSGvCSK pic.twitter.com/qmvCUM09Kt

— IndianPremierLeague (@IPL) April 19, 2024