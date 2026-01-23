శనిగరం చెంత.. ఫిష్ హబ్
కోహెడరూరల్(హుస్నాబాద్): శనిగరం ప్రాజెక్ట్.. భారీ వ్యాపార కేంద్రంగా మారనుంది. మత్స్యకారుల చిరకాల స్వప్నం సాకారం కాబోతుంది. హైద రాబాద్–కరీంనగర్ రాజీవ్ రహదారికి ఆనుకుని ఉన్న ఈ గ్రామంలో మత్స్య సంపదను పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కృషి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇక్కడ అత్యాధునిక ఫిష్హబ్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసి స్థల సేకరణ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
శనిగరం ప్రాజెక్ట్కు ప్రత్యేకత ఉంది. మండలంలోనే అతిపెద్ద నీటి వనరుగా ఉన్న ఈ చెరువు, చేప, రొయ్యల సాగుకు అత్యంత అనుకూలం. ఈ ఏడాది సమృద్ధిగా కురిసిన వర్షాలకు ప్రాజెక్టు జలకళను సంతరించుకుంది. మంత్రి స్వయంగా 10లక్షల చేప పిల్లలు, 4 లక్షల రొయ్య పిల్లలను పంపిణీ చేయడంతో ఇక్కడి మత్స్యకారుల్లో నూతన ఉత్సాహం నెలకొంది. దీంతో టన్నుల కొద్దీ చేపల దిగుబడి వస్తుందని మత్స్యకారులు, అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
శనిగరం ప్రాజెక్టు 4,827 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఇప్పటికే ప్రతి ఏటా మత్స్యకారులకు ఉపాధి కల్పిస్తోంది. చేపల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాలు అనుకూలంగా ఉండటంతో ఒక సంపూర్ణ ఫిష్హబ్ ఏర్పాటుకు శనిగరం ప్రాజెక్టు సిద్ధమవుతోంది.
హైదరాబాద్–కరీంనగర్ మధ్య వారధిగా ఉన్న రాజీవ్ రహదారి మత్స్యకారులకు అతిపెద్ద మార్కెట్గా మారనుంది. పక్కనే ఫిష్ హబ్ ఏర్పాటుతో దళారులకు అమ్ముకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. నేరుగా విక్రయించి మంచి లాభాలు గడించవచ్చు. నిత్యం వేల సంఖ్యలో రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులకు నాణ్యమైన రొయ్యలు, చేపలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీంతో బహళ ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
ఈ బృహత్తర కార్యక్రమం ఆలస్యం కాకూడదన్న ఉద్దేశంతో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాజీవ్ రహదారిని ఆనుకుని ఉన్న అనువైన భూమిని తక్షణమే గుర్తించాలని రెవెన్యూ శాఖను ఆదేశించారు. స్థలం ఖరారైన వెంటనే నిధులు మంజూరు చేసి కోల్డ్ స్టోరేజీలు, ఐస్ ప్లాంట్లు, ప్యాకింగ్ యూనిట్లు, అత్యాధునిక హంగులతో మార్కెట్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
మత్స్యకారుల శ్రమకు తగిన ఫలితం పొందాలన్నదే ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. అందుకే ప్రాజెక్టులో ఉచితంగా చేపలు, రొయ్యల పెంపకంతో పాటు హైవే పక్కనే మార్కెట్ సదుపాయం కల్పిస్తున్నాం. శనిగరం ఫిష్ హబ్ భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతానికి ఒక ఐకాన్ లా నిలుస్తుంది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యాన్ని, హైవే రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇక్కడ మార్కెట్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. – పొన్నం ప్రభాకర్, మంత్రి
రాజీవ్ రహదారి పక్కనే భారీ విక్రయ కేంద్రం
సాగుకు స్వర్గధామం
4,827 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో..
బహుళ ప్రయోజనాలు
అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు
మత్స్యకారుల సంక్షేమానికే..
మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్మాస్టర్ ప్లాన్
యుద్ధప్రాతిపదికన స్థలసేకరణకు ఆదేశం
ఇప్పటికే చేప, రొయ్య పిల్లలతోనిండిన ప్రాజెక్టు