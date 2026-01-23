వసంత పంచమికి ముస్తాబైన పంచవటి
న్యాల్కల్(జహీరాబాద్): న్యాల్కల్ మండల పరిధి రాఘవాపూర్–హుమ్నాపూర్ గ్రామాల శివారులో పంచవటి క్షేత్రం వసంత పంచమి ఉత్సవాలకు ముస్తాబైంది. రెండవ బాసరగా విరాజిల్లుతున్న శారదాదేవి ఆలయంలో ఈ నెల 23 నుంచి 25 తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు భారీ ఎత్తున నిర్వహించేందుకు ఆశ్రమ పీఠాధిపతి కాశీనాథ్బాబా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. పంచవటి క్షేత్రంలో శారదాదేవితో పాటు సాయిబాబా, సూర్యభగవానుడి ఆలయాలు, భూదేవి సమేత శ్రీవెంకటేశ్వరస్వామి విగ్రహాలతోపాటు జ్యోతిర్లింగాలు కూడా ఉన్నాయి.
23న బోనాల ఊరేగింపు..
ఈనెల 23న మహాగంగ పూజ, బోనాల ఊరేగింపు, సామూహిక అక్షరాభ్యాసం, అమ్మవారికి అభిషేకాలు, సరస్వతి యాగం, అష్ఠాదశ శక్తి పీఠాల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన, 24న ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, డోలోత్సవం, వెంకటేశ్వరస్వామి కల్యాణం, 25 రథసప్తమి, రథోత్సవం, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయి. ఈ నెల 23న వసంత పంచమి కార్యక్రమానికి వివిధ మండలాల పరిధిలోని 63 గ్రామాల మహిళలు బోనాలతో వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు. ఈ మహిళలందరూ ఒకే రకమైన వస్త్రాలను ధరిస్తారు. మూడు రోజల పాటు ఆలయంలో అమ్మవారికి అభిషేకం, కుంకుమార్చన, సరస్వతీయాగం, అక్షరాభ్యాసం తదితర కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయని ఆశ్రమ పీఠాధిపతి కాశీనాథ్బాబా తెలిపారు. ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తులు సమీపంలోని మంజీర నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు. పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన వారు ముందుగా మంజీర నది తీరాన ఉన్న గంగాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని క్షేత్రానికి వస్తారు. ఉత్సవాలకు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన పీఠాధిపతులు హజరుకానున్నారు.
హాజరు కానున్న పీఠాధిపతులు
ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినఆశ్రమ పీఠాధిపతి కాశీనాథ్బాబా