 ద్విచక్రవాహనాల దొంగకు రిమాండ్‌
ద్విచక్రవాహనాల దొంగకు రిమాండ్‌

Jan 23 2026 11:18 AM | Updated on Jan 23 2026 11:18 AM

ద్విచక్రవాహనాల దొంగకు రిమాండ్‌

ద్విచక్రవాహనాల దొంగకు రిమాండ్‌

మెదక్‌ మున్సిపాలిటీ: ఇంటి ఎదుట పార్కు చేసిన బైక్‌లను ఎత్తుకెళ్తున్న దొంగను గురువారం రాత్రి వాహనాల తనిఖీలో పట్టుకున్నట్లు మెదక్‌ పట్టణ సీఐ మహేష్‌ తెలిపారు. పట్టణంలోని రాందాస్‌ చౌరస్తాలో వాహనాల తనిఖీ నిర్వహిస్తుండగా హవేళిఘణాపూర్‌ మండల కేంద్రానికి చెందిన దొంతల బాలలింగు బైక్‌పై కనిపించగా, పట్టుకొని విచారించామన్నారు. బైక్‌ల దొంగతనాలు చేసినట్లు అంగీకరించినట్లు చెప్పారు. నిందితుడు గతంలో హవేళిఘణాపూర్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో మేకల దొంగతనం చేసి జైలుకు వెళ్లగా, 2024 ఒక మహిళ చేతిలో నుంచి బలవంతంగా ఫోన్‌ లాక్కోవడంతో కేసు నమోదై జైలు శిక్షపడినట్లు వివరించారు. ఇలా నిందితుడిపై మెదక్‌టౌన్‌, మెదక్‌ రూరల్‌, హవేళిఘణాపూర్‌, లింగంపేట్‌ పోలీస్‌స్టేషన్లలో మొత్తం 10 కేసులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు అతడిని రిమాండ్‌కు తరలించినట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు.

డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌ కేసు.. ఐదురోజుల జైలు

కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్‌): డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌లో పట్టుపడిన వ్యక్తికి నర్సాపూర్‌ కోర్టు సెకండ్‌ క్లాస్‌ జడ్జి బాల్‌రెడ్డి రూ. 2వేలు జరిమానా, ఐదురోజుల జైలుశిక్ష విధించారు. స్థానిక ఎస్‌ఐ అమరేందర్‌రెడ్డి కథనం ప్రకారం.. ఈ నెల 20న కౌడిపల్లిలో పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేయగా మహమ్మద్‌నగర్‌కు చెందిన మల్లేశ్‌ మద్యం తాగి వాహనం నడుపుతూ పోలీసులకు చిక్కాడు. దీంతో గురువారం పోలీసులు నర్సాపూర్‌ కోర్టులో హాజరుపరచగా జడ్జి రూ. 2వేలు జరిమానా, ఐదు రోజుల జైలుశిక్ష విధించారు. అతని సంగారెడ్డి జిల్లా కందిలోని జైలుకు తరలించినట్లు ఎస్‌ఐ పేర్కొన్కారు.

