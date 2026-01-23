మహాజాతరకు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు
సంగారెడ్డి జోన్: శ్రీ కేతకీ సంగమేశ్వరాలయంలో నిర్వహించే మహాశివరాత్రి జాతర ఉత్సవాలకు పకడ్బందీ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు ఆదేశించారు. ఫిబ్రవరి 12 నుంచి 20 వరకు జరగనున్న ఝరాసంగం కేతకీ ఆలయ జాతరను పురస్కరించుకుని గురువారం కలెక్టరేట్లో ఆయా శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మాణిక్రావు మాట్లాడుతూ..ప్రతీ అధికారి తన బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని, రోజువారీ పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ పకడ్బందీగా జరిగేలా చూడాలన్నారు. భక్తులకు అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించాలని సూచించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున రహదారులను వెంటనే మరమ్మతులు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ..మహిళలకు ప్రత్యేక తాత్కాలిక టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. మహిళలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు అవసరమైన షవర్లు, మంచినీటి సదుపాయాలు కల్పించాలని స్పష్టం చేశారు. విద్యుత్, అగ్నిమాపక, ఆరోగ్య, పోలీసు శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలన్నారు. సమీక్షలో అదనపు ఎస్పీ రఘునందన్రావు, జెడ్పీసీఈవో, డీపీఓ జానకిరెడ్డి, జహీరాబాద్ రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి దేవూజా, జిల్లా సంక్షేమాధికారి లలితకుమారి, ఈవో శివ రుద్రప్ప, చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ పాటిల్, సర్పంచ్ వినోద తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సమీక్షలో ఎమ్మెల్యే మాణిక్రావు