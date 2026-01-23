తాళం వేసిన ఇళ్లే టార్గెట్
జహీరాబాద్ టౌన్: తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్న దొంగను పోలీసులు గురువారం అరెస్టు చేశారు. గురువారం సీఐ.శివలింగం, ఎస్ఐ వినయ్కుమార్లతో కలిసి డీఎస్పీ కేసు వివరాలను వెల్లడించారు. జహీరాబాద్ పట్టణంలోని రాంనగర్కు చెందిన మహ్మద్ ఇర్ఫాన్ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ చెడు అలవాట్లకు బానిసయ్యాడు. జల్సాకు అలవాటు పడి దొంగతనాలు చేయసాగాడు. పగటి పూట తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లలో చోరీలకు పాల్పడుతున్నాడు. జహీరాబాద్ బైపాస్ రోడ్డులో అల్గోల్ చౌరస్తాలో గురవారం ఎస్ఐ వినయ్కుమార్ పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా పోలీసులను చూసి ఓ వ్యక్తి పారుపోతుండగా అనుమానం వచ్చి పట్టుకున్నారు. తమదైన శైలిలో విచారించారు. జల్సాకు అలవాటు పడి పట్టణంలోని వివిధ కాలనీలోని పలు ఇళ్లలో చోరీలు చేశానని పోలీసు విచారణలో ఒప్పుకున్నాడు. అతని వద్ద సుమారు 11 లక్షల విలువ చేసే ఏడు తులాల బంగారం స్వాధీనం చేసుకుని కోర్టులో రిమాండ్ చేశారు. దొంగను పట్టుకున్న సీఐ.శివలింగం, ఎస్ఐ.వినయ్కుమార్ పోలీసు సిబ్బందిని డీఎస్పీ అభినందించారు.
దొంగ అరెస్టు
7 తులాల బంగారం స్వాధీనం