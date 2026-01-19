జాతర ప్రశాంతంగా జరగాలి
●ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన సీపీ ●అధికారులకు పలు సూచనలు
కొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): కొమురవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి జాతరను పురస్కరించుకొని భద్రతా ఏర్పాట్లను సీపీ సాధన రష్మీ పెరుమాళ్ ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఒగ్గు పూజారులతో మాట్లాడి ఆలయ విశిష్టత , భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం క్యూలైన్లను పరిశీలించి పోలీసులకు పలు సూచనలు చేశారు. విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు భక్తులతో సమన్వయంగా ఉంటూ జాతర ప్రశాంతంగా జరిగేటట్లు చూడాలని ఆదేశించారు. క్యూలైన్లలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. సీసీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ,రద్దీ పెరగకుండా పార్కింగ్ , ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై దృష్టి సారించాలని స్థానిక పోలీసులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు డీసీపీ(ఎఆర్) సుభాష్ చంద్రబోస్, గజ్వేల్ ఏసీపీ నర్సింహులు, చేర్యాల సీఐ రమేశ్, ఎస్ఐ మహేశ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.