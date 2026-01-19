పర్యాటకంగా హుస్నాబాద్
కరువు ప్రాంతంగా ఉండే హుస్నాబాద్లో దివంగత వైఎస్ఆర్ ప్రారంభించిన గౌరవెల్లి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం. వెయ్యేళ్ల చరిత్రను వెలుగులోకి తేవడానికి ఉమ్మాపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కు నిర్మాణంతో ఇక్కడి కాలభైరవ క్షేత్రం, సర్వాయి పాపన్న కోటలకు ప్రాముఖ్యత ఏర్పడుతుంది. జాతీయ రహదారి పక్కనే జిల్లెలగడ్డ దగ్గర ప్రవేశ ద్వారం ఏర్పాటు చేస్తే.. నాలుగు జిల్లాల పర్యాటకులతో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండు విడుతల్లో పార్కు పనులు పూర్తి చేసి పర్యాటకులకు అందుబాటులోకి తెస్తాం.
–పొన్నం ప్రభాకర్, బీసీ, రవాణా శాఖ మంత్రి
పనులు ప్రారంభిస్తాం..
అర్బన్ ఫారెస్ట్ పార్కు పనుల ప్రక్రియ జరుగుతుంది. టెండర్ మగియగానే పనులు ప్రారంభిస్తాం. మొదట వాచ్ టవర్, పగోడలు, వాకింగ్ ట్రాక్, పిల్లల పార్కు, పర్యాటకుల విశ్రాంతి హాల్స్ నిర్మిస్తాం. పార్కు నిర్మాణంతో అటవీ జంతువుల సంరక్షణతో పాటు వృక్ష సంపద కూడా పెరుగుతుంది. అక్రమ కల్ప రవాణ, జంతువులను వేటాడటం, అటవీ భూముల కబ్జా కాకుండా నివారించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
– సిద్ధార్థరెడ్డి, ఎఫ్ఆర్ఓ, హుస్నాబాద్