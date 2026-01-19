గదులు పిరం.. భక్తులు గరం
కొమురవెల్లి జాతరలో తప్పని పాట్లు
కొమురవెల్లి(సిద్దిపేట): కొమురవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రైవేటు అద్దె గదులకు ఇష్టానుసారంగా డబ్బులు వసూలు చేశారు. దాదాపు రెండు నెలల ముందే సెక్రటేరియట్లో జాతర ఏర్పాట్లపై దేవాదాయశాఖ మంత్రి అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. అయినా ఆలయ అఽధికారులు భక్తులకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. ఆదివారం నుంచి ప్రారంభమైన జాతరలో మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో బసచేసే ప్రదేశంలో కొంతమంది మల ,మూత్ర విసర్జన చేయడంతో భక్తులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అలాగే ఆలయ పరిసరాల్లో చెత్త పేరుకుపోవడంతో పాటు రోడ్లు మురుగునీటితో బురదమయంగా మారాయి. ప్రశాంత వాతావరణంలో దర్శనం చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆలయ కమిటీ సభ్యులు వారి బంధువులు, స్నేహితులకు దర్శనాలు చేయించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. దీనికి తోడు కొబ్బరికాయలు అధిక ధరలకు విక్రయిస్తున్నా పట్టించుకునే వారు కరువయ్యారు. కల్యాణ కట్ట వద్ద నాయీబ్రహ్మణులు రూ.100 నుంచి రూ.200 చెల్లిస్తేనే తలనీలాలు తీస్తున్నారు. దివ్యాంగులు, వృద్ధుల కోసం ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన లిప్టుకు అధికారులు గేటుకు తాళం వేయడంతో ఇబ్బంది పడ్డారు. ప్రైవేటు అద్దె గదుల ధరలు అకాశానంటాయి. ఒక గదికి ఒక రోజుకు రూ.3వేల నుంచి రూ.6వేలు వసూలు చేయడంతో భక్తులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.
ఏర్పాట్లలో ఆలయ అధికారుల వైఫల్యం
అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్న భక్తులు
అధిక ధరలకు కొబ్బరికాయలు
లిఫ్టుకు తాళం.. దివ్యాంగులు, వృద్ధులకు తిప్పలు
మండిపోతున్న ప్రైవేటు అద్దె గదుల ధరలు