కుక్కను తప్పించబోయి..
● డివైడర్ను ఢీకొట్టిన బైక్
● చికిత్స పొందుతూ వ్యక్తి మృతి
కౌడిపల్లి(నర్సాపూర్): రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి తలకు తీవ్రగాయాలై చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. హెడ్ కానిస్టేబుల్ శ్రీనివాస్ వివరాల ప్రకారం... మండలంలోని మహమ్మద్నగర్ గ్రామానికి చెందిన గాండ్ల రవి(35) తన బైక్పై ఈనెల 9న పని ఉందని ఇంటి నుంచి కౌడిపల్లికి వస్తున్నాడు. కాగా 765డీ జాతీయ రహదారిపై కౌడిపల్లిలోని డీసీసీబీ బ్యాంక్ సమీపంలో కుక్క అడ్డుగా వచ్చింది. దీంతో కుక్కను తప్పించే క్రమంలో బైక్ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో రవి తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. బాధితుడిని వెంటనే 108లో నర్సాపూర్లోని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యుల సూచన మేరకు మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్ సూరారంలోని ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. శనివారం అక్కడి నుంచి గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం మృతి చెందాడు. మృతునికి భార్య సుమలత, ఇద్దరు కూతుళ్లు, కొడుకు ఉన్నారు. మృతుని తల్లి సుశీల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని..
చేగుంట(తూప్రాన్): వాహనం ఢీకొని గుర్తు తెలియని యాచకుడు మృతి చెందాడు. ఈ సంఘటన మండలంలోని మక్కరాజీపేట బ్రిడ్జి సమీపంలో 44వ జాతీయ రహదారిపై చోటు చేసుకుంది. ఎస్ఐ చైతన్యకుమార్రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... భిక్షాటన చేసుకొని జీవించే గుర్తు తెలియని వ్యక్తిని నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాద్ వైపునకు వెళుతున్న వాహనం ఢీకొట్టింది. దీంతో ఆ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని తూప్రాన్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి బంధువులు ఎవరైనా ఉంటే చేగుంట పోలీస్ స్టేషన్లో సంప్రదించాలని ఎస్ఐ తెలిపారు.