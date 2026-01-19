 ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం

Jan 19 2026 10:48 AM | Updated on Jan 19 2026 10:48 AM

ప్రమా

ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం

హుండీ ధ్వంసం.. అదృశ్యమై.. చెరువులో శవమై..

వట్‌పల్లి(అందోల్‌): మండల పరిధిలోని బిజిలీపూర్‌ గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి ఓ ఇల్లు దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన యేనే రమేశ్‌ మాఘమాసం సందర్భంగా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బీదర్‌లోని కోటనర్సప్పల వద్దకు వెళ్లాడు. రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఇంటినుంచి మంటలు చెలరేగగా..చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపుచేసే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతోపాటు అగ్నిమాపకశాఖకు సమాచారం అందించడంతో వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపు చేసేలోగా ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులతో సరుకులు, బట్టలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. ఇంటికి నిప్పంటుకోవడానికి విద్యుత్‌ షార్ట్‌ సర్క్యూటే కారణమా? అనే దిశగా పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.

నగదు ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు

గజ్వేల్‌రూరల్‌: ఆలయ హుండీని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. ఈ సంఘటన మండల పరిధిలోని అహ్మదీపూర్‌ గ్రామంలో ఆదివారం వెలుగుచూసింది. గ్రామస్తుల వివరాల ప్రకారం... గ్రామంలోని చెరువుకట్టపై ఉన్న ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం వద్దకు భక్తులు వెళ్లి చూడగా హుండీ చెరువు కట్ట కింద పడి ఉంది. ధ్వంసం చేసి అందులో ఉన్న నగదును తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. గతంలో కూడా పలుమార్లు జరిగిందన్నారు.

కొండాపూర్‌(సంగారెడ్డి): అదృశ్యమైన వ్యక్తి మృతదేహం చెరువులో లభ్యమైంది. ఎస్సై సోమేశ్వరి కథనం ప్రకారం... కొండాపూర్‌ మండల కేంద్రానికి చెందిన దొబ్బల రాజు (25) డిసెంబర్‌ 31వ తేదీన మ్యూజియం పక్కన గల దర్గా వద్దకు దట్టి కప్పే కార్యక్రమానికి డప్పు కొట్టేందుకు వెళ్లాడు. కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత అందరూ ఇళ్లకు చేరుకోగా రాజు మాత్రం ఇంటికి వెళ్లలేదు. దీంతో కుటుంబీకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం తేర్పోల్‌ గ్రామ శివారులో గల చెరువులో లభ్యమైన మృతదేహం రాజుగా గుర్తించారు. ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడి చనిపోయి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సంగారెడ్డిలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం 1
1/1

ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మేడారంలో గద్దెలను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్ లో పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్ లో అల్లు అర్జున్, రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 3

మహాపూజతో నాగోబా జాతర జాతర ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వరస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ హల్దీ వేడుక.. ఫోటోలు షేర్ చేసిన బ్యూటీ

Video

View all
Huge Traffic On Vijayawada-Hyderabad Highway 1
Video_icon

విజయవాడ హైదరాబాద్ హైవేపై కొనసాగుతున్న ట్రాఫిక్
MLA Komatireddy Rajagopal Reddy Warning To Wine Shop Owners 2
Video_icon

వైన్ షాపుల విషయంలో తగ్గేదేలే.. కోమటిరెడ్డి వార్నింగ్
Asia Second Largest Tribal Festival Nagoba Jatara Begins 3
Video_icon

అట్టహాసంగా నాగోబా జాతర ప్రారంభం

Chiranjeevi And Bobby Movie In Sankranti 2027 4
Video_icon

2027 పొంగల్ కి.. అప్పుడే ఖర్చిఫ్ వేసారుగా..!
ABN Radha Krishna Comments On Bhatti Vikramarka 5
Video_icon

కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య RK చిచ్చు పెట్టే కుట్ర
Advertisement
 