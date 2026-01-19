ప్రమాదవశాత్తు ఇల్లు దగ్ధం
వట్పల్లి(అందోల్): మండల పరిధిలోని బిజిలీపూర్ గ్రామంలో ఆదివారం రాత్రి ఓ ఇల్లు దగ్ధమైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలిలా ఉన్నాయి. గ్రామానికి చెందిన యేనే రమేశ్ మాఘమాసం సందర్భంగా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి బీదర్లోని కోటనర్సప్పల వద్దకు వెళ్లాడు. రాత్రి 8.30 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఇంటినుంచి మంటలు చెలరేగగా..చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపుచేసే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతోపాటు అగ్నిమాపకశాఖకు సమాచారం అందించడంతో వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపు చేసేలోగా ఇల్లు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువులతో సరుకులు, బట్టలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. అదృష్టవశాత్తూ ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినట్లైంది. ఇంటికి నిప్పంటుకోవడానికి విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూటే కారణమా? అనే దిశగా పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు.
నగదు ఎత్తుకెళ్లిన దుండగులు
గజ్వేల్రూరల్: ఆలయ హుండీని గుర్తు తెలియని దుండగులు ధ్వంసం చేశారు. ఈ సంఘటన మండల పరిధిలోని అహ్మదీపూర్ గ్రామంలో ఆదివారం వెలుగుచూసింది. గ్రామస్తుల వివరాల ప్రకారం... గ్రామంలోని చెరువుకట్టపై ఉన్న ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం వద్దకు భక్తులు వెళ్లి చూడగా హుండీ చెరువు కట్ట కింద పడి ఉంది. ధ్వంసం చేసి అందులో ఉన్న నగదును తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. గతంలో కూడా పలుమార్లు జరిగిందన్నారు.
కొండాపూర్(సంగారెడ్డి): అదృశ్యమైన వ్యక్తి మృతదేహం చెరువులో లభ్యమైంది. ఎస్సై సోమేశ్వరి కథనం ప్రకారం... కొండాపూర్ మండల కేంద్రానికి చెందిన దొబ్బల రాజు (25) డిసెంబర్ 31వ తేదీన మ్యూజియం పక్కన గల దర్గా వద్దకు దట్టి కప్పే కార్యక్రమానికి డప్పు కొట్టేందుకు వెళ్లాడు. కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత అందరూ ఇళ్లకు చేరుకోగా రాజు మాత్రం ఇంటికి వెళ్లలేదు. దీంతో కుటుంబీకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం తేర్పోల్ గ్రామ శివారులో గల చెరువులో లభ్యమైన మృతదేహం రాజుగా గుర్తించారు. ప్రమాదవశాత్తు చెరువులో పడి చనిపోయి ఉంటాడని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం సంగారెడ్డిలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.