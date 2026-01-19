అశ్రునయనాల మధ్య అంత్యక్రియలు
తండ్రీకొడుకుల మృతితో శోకసంద్రమైన ధర్మారం
మిరుదొడ్డి(దుబ్బాక): రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన తండ్రీకొడుకుల అంత్యక్రియలు అశ్రునయనాల మధ్య ఆదివారం ధర్మారంలో నిర్వహించారు. తొగుట మండల పరిధిలోని జప్తిలింగారెడ్డిపల్లి శివారులో లారీ ఢీకొని గ్రామానికి చెందిన సల్మేడ కుమారచారి, సుశాంత్ శనివారం మరణించిన విషయం తెలిసిందే. కాగా వారి మృతదేహాలకు సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పోస్టుమార్టం నిర్వహించి, ఉదయం గ్రామానికి తీసుకొచ్చారు. మృతదేహాలను చూసిన బంధువులు, గ్రామస్తులు బోరున విలపించారు. బతుకుదెరువు కోసం కుటుంబ సభ్యులతో హైదరాబాద్కు వెళ్తున్న క్రమంలో తండ్రీకొడుకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరమన్నారు. ఉపాధి కోసం వెళ్తున్న క్రమంలో లారీ కుటుంబాన్ని చిదిమేసిందని గ్రామస్తులు బాధ వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వం మానవత్వంతో బాధిత కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని గ్రామస్తులు కోరారు.