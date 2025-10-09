 శతశాతమే లక్ష్యం | - | Sakshi
Oct 9 2025 10:03 AM | Updated on Oct 9 2025 10:03 AM

టెన్త్‌ ఫలితాల్లో జిల్లాను తొలిస్థానంలో నిలిపేందుకు ప్రణాళికలు

పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు రాబట్టేందుకు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. శత శాతం ఫలితాలు సాధించేందుకు ప్రణాళికలు రచించిన అధికారులు అందుకనుగుణంగా చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఏడాది జిల్లాను మొదటి స్థానంలో నిలిపేందుకు జిల్లా అధికారులు పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

– న్యాల్‌కల్‌(జహీరాబాద్‌):

స్టడీ మెటీరియల్‌ పంపిణీ షురూ

జిల్లాలో 245 పాఠశాలలకు సంబంధించి ఎస్‌సీఈఆర్‌టీ ఆధ్వర్యంలో తయారు చేసిన 49,576 అభ్యాస దీపికలను పంపిణీ చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆయా పాఠశాలల్లో తెలుగు మీడియంకు సంబంధించి 12,120, ఇంగ్లిష్‌ మీడియంకు 34,376, ఉర్దూ మీడియంకు 3,064, కన్నడ మీడియంకు సంబంధించి 16 అభ్యాస దీపికలు జిల్లాకు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. వాటిని ఈనెల 8 నుంచి అన్ని పాఠశాలలకు పంపిణీ చేయనున్నారు.

విద్యార్థులకు మేలు

ఎస్‌సీఈఆర్‌టీ తయారు చేసిన గణితం, జీవశాస్త్రం, సాంఘికశాస్త్రం, భౌతికశాస్త్రం నాలుగు సబ్జెక్టులకు సంబంధించి అభ్యాస దీపికలు స్టడీ మెటీరియల్‌ ప్రభుత్వం పంపిణీ చేయనుండటంతో ఇవి విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపయోగపతాయని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. అభ్యాస దీపికలకు తోడు ప్రత్యేక తరగతులు కూడా ప్రారంభం కావడంతో పదిలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయని అధికారులు ఆశిస్తున్నారు.

గతేడాది మూడో స్థానం

జిల్లాలో జెడ్పీ,కేజీబీవీలు, మోడల్‌ స్కూల్స్‌, గురుకుల పాఠశాలలు కలిపి మొత్తం 249 మొత్తం ఉన్నత పాఠశాలలున్నాయి. వాటిలో 12,394 విద్యార్థులు పదో తరగతి చదువుతున్నారు. గతేడాది మంచి ఫలితాలు రావడంతో జిల్లా రాష్ట్రంలో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈసారి మొదటిస్థానంలో నిలిపేందుకు అధికారులు దృష్టి సారించారు.

ప్రత్యేక తరగతులు ప్రారంభించాం

ది విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులను ప్రారంభించాం. ప్రతీ రోజు సాయంత్రం 4.15 నుంచి 5.15గంటల వరకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ ఏడాది 100% ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం.

– రాజ్‌కుమార్‌, హెచ్‌ఎం–మిర్జాపూర్‌(బి)

జిల్లాను తొలిస్థానంలో నిలుపుతాం

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వందశాతం ఉత్తీర్ణత వచ్చేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించాం. జిల్లాకు 49,576 అభ్యాస దీపికలు వచ్చాయి. వాటిని రేపటి నుంచి పాఠశాలలకు పంపిణీ చేస్తాం. ఇప్పటికే ప్రత్యేక తరగతులు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. పది ఫలితాల్లో జిల్లాను మొదటి స్థానంలో నిలిపేందుకు కృషి చేస్తాం.

– వెంకటేశ్వర్లు, డీఈఓ–సంగారెడ్డి

ప్రారంభమైన పది ప్రత్యేక తరగతులు

నేటి నుంచి అభ్యాస దీపికలు పంపిణీ

