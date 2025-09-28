తక్షణమే మరమ్మతులు చేపట్టాలి
కొండాపూర్ (సంగారెడ్డి)/సదాశివపేట(సంగారెడ్డి): భారీ వర్షాలకు తెగిపోయిన రహదారులకు తక్షణమే మరమ్మతులు చేపట్టాలని సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ అధికారులకు సూచించారు. శనివారం మండల పరిధిలోని సైదాపూర్ భారీ వర్షానికి కొట్టుకుపోయిన రహదారిని పరిశీలించారు. అంతకుముందు సదాశివపేట పద్మశాలీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బస్టాండ్ వద్ద నెలకొల్పిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ విగ్రహాన్ని ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా చింతా ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. జీవితాంతం విలువలతో కట్టుబడిన వ్యక్తిగా కొండా లక్ష్మణ్ బతికారన్నారు. యువత ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచి ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇక సైదాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వాతావరణ శాఖ తీవ్ర వర్షాలు ఉంటాయని హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలని సూచించారు. గ్రామ శివారులోని రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో చుట్టుపక్కల ఉన్న 40 ఎకరాలు వరి, పత్తి పంటలు నష్టపోయాయని రైతులు ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. భారీ వర్షాలతో 40 ఎకరాల్లో పంట నష్టపోయిన రైతులను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. రైతుల పట్ల ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వీడాలని ప్రభుత్వానికి హితవు పలికారు. పంట నష్టపోయిన రైతులకు వెంటనే పరిహారం అందించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మాజీ సర్పంచ్ రామా గౌడ్, బీఆర్ఎస్ నాయకులు మల్లన్నగౌడ్తోపాటు స్థానిక నాయకులు, అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్