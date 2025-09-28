మంజీరాకు పోటెత్తిన వరద
న్యాల్కల్(జహీరాబాద్): మండలంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు తోడు ఎగువ ప్రాంతమైన కర్ణాటకలో కురుస్తున్న వర్షాలకు మంజీరా నదిలోకి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. రెండు రోజులుగా వరద ప్రవాహం పెరగుతుండటంతో నది పరీవాహక ప్రాంతాలైన హుస్సేన్ నగర్, చీకూర్తి, అమీరాబాద్, కాకిజన్వాడ, ముర్తుజాపూర్, రాఘవాపూర్, చాల్కి తదితర గ్రామాల పరిధిలోని పత్తి, చెరకు, సోయా, కంది పంటలు నీట మునిగాయి. శుక్రవారం రాత్రి సుమారు 40 నిమిషాల పాటు ఏకధాటిగా కురిసిన వర్షం కారణంగా నదిలోకి పెద్ద ఎత్తున నీరు వస్తోంది. దీంతో మంజీరా నదిలో నీటిమట్టం పెరిగి అధికశాతం పంటలు నీట మునుగుతుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా నారింజ వాగులోకి కూడా భారీగా వరద రావడంతో పరీవాహక ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాలు నీట మునిగాయి.