సేవాతత్వమే లక్ష్యం కావాలి
రంగంపేట పీఠాధిపతిశ్రీమాధవానంద స్వామి సరస్వతి
కంగ్టి(నారాయణఖేడ్): సేవాతత్వమే మానవ జన్మ లక్ష్యం కావాలని శ్రీ మాధవానంద సరస్వతి స్వామి తెలిపారు. గురువారం రాత్రి మండల కేంద్రం కంగ్టిలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. నవరాత్రుల్లో ప్రతిష్టించిన దేవి విగ్రహానికి పూజ, హారతి నిర్వహించిన అనంతరం వేదికపై ప్రవచనం చేశారు. తోటి మానవునికి ఆపదలో ఆదుకోవడంలో ఉన్న సేవాతత్పరతనే భగవంతుని స్వరూపమని తెలిపారు. ఇతర ప్రాణులకు లేని సేవా గుణం మానవునికి భగవంతుడు కల్పించాడన్నారు. దానిని సద్వినియోగం చేసుకొని మానవజన్మను పరిపూర్ణం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. సక్రమ మార్గంలో సంపాదించిన డబ్బులతో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో వినోద్ కుమార్, గణేశ్కుమార్, అక్షయ్జోషి, అశోక్ మహారాజ్, స్థానికులు పాల్గొన్నారు.