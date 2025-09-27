కొనసాగుతున్న అంతర్రాష్ట్ర భజన పోటీలు
జహీరాబాద్ టౌన్: పట్టణంలోని భవానీ మందిరంలో నిర్వహిస్తున్న అంతర్రాష్ట్ర భజన పోటీలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రతి ఏటా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తుండగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్ట్రాల నుంచి భజన మండళ్లు పాల్గొంటున్నాయి. దేవి నవరాత్రి ఉత్సవ కమిటీ, భవానీ భజన మండలి ఆధ్వర్యంలో ఈ సంవత్సరం కూడా భజన పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి రోజు రాత్రి నాలుగు భజన మండలి టీంలు పోటీల్లో పాల్గొంటున్నాయి. ఈ పోటీలు ఈ నెల 28 వరకు కొనసాగుతుండగా విజేతలకు నగదు బహుమతులను అందజేయనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. న్యాయ నిర్ణేతలుగా బెంగళూరుకు చెందిన సంగీత విద్వాంసులు చింతామణి విశ్వనాథం, జహీరాబాద్కు చెందిన శంకర్జోషి వ్యవహరిస్తున్నారు.