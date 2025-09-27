భూ కబ్జాదారుల అరెస్టు
సిద్దిపేటకమాన్: భూ కబ్జాకు పాల్పడిన భార్యాభర్తలను సిద్దిపేట టూటౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. టూటౌన్ సీఐ ఉపేందర్ వివరాల ప్రకారం... పట్టణంలోని సర్వే నం.1269లో ఓ ప్లాట్ను మూడేళ్ల క్రితం చకిలం వెంకటలక్ష్మి హన్మంతచారి నుంచి కొనుగోలు చేశారు. వెంకటలక్ష్మి కుటుంబంతో పాటు హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పట్టణానికి చెందిన భార్యాభర్తలు రాజమణి, రాజయ్య ప్లాట్ను కబ్జా చేసి, హద్దులు మార్చి రేకుల షెడ్ వేసి ఫేక్ ఇంటి నంబర్తో తన భార్య పేరుపై గిఫ్ట్ డీడ్ చేయించాడు. విషయం తెలుసుకుని ఫ్లాట్ యజమాని భార్యాభర్తలను అడగగా వారు ప్లాట్ యాజమానిని బెదిరించారు. ప్లాట్ అన్యాక్రాంతం కాకూడదని బాధితులు కృష్ణుడి గుడి కోసం హరే తత్సంగం వారికి రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు. దీంతో వారు నెల రోజుల క్రితం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదు చేసిన ఎస్ఐ ఆసీఫ్ దర్యాప్తు చేపట్టారు. పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపట్టి ప్లాట్ను కబ్జా చేసిన భార్యాభర్తలు ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు సీఐ తెలిపారు.