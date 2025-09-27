చిన్నారిపై వీధి కుక్కల దాడి
ఝరాసంగం(జహీరాబాద్): చిన్నారిపై వీధి కుక్కలు దాడి చేసి గాయపర్చాయి. ఈ ఘటన మండలంలో చోటుచేసుకుంది. గ్రామస్తులు, స్థానికుల కథనం ప్రకారం... మండల పరిధిలోని బర్దిపూర్ గ్రామానికి చెందిన కోట ప్రకాశ్ కూతురు స్వాతి(4)తోటి స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకుంటుంది. అటువైపుగా వచ్చిన వీధి కుక్కలు ఒక్కసారిగా చిన్నారిపై దాడి చేశాయి. గమనించిన స్థానికులు కుక్కలను వెంబడించి చిన్నారిని దాడి నుండి కాపాడారు. అప్పటికే ఆమెకు పలుచోట్ల గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాలని సూచించారు.