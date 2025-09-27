తప్పిపోయిన బాలిక తల్లిదండ్రుల చెంతకు
వెల్దుర్తి(తూప్రాన్): వెల్దుర్తి బస్టాండ్ ఆవరణలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 5 ఏళ్ల లోపు ఓ చిన్నారి ఏడుస్తూ కనిపించింది. చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేకపోవడంతో తప్పిపోయిందని గుర్తించి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో చిన్నారిని పోలీస్స్టేషన్ తీసుకెళ్లి గంటన్నర వ్యవధిలోనే ఆచూకీని కనిపెట్టారు. చిన్నారి వెల్దుర్తి పట్టణంలోని కోటకింది కాలనీకి చెందిన ఉప్పల చైత్రికగా నిర్ధారించి తల్లి స్రవంతికి అప్పగించారు. బాలిక ఆచూకీని కనుగొని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడంపై పోలీసులను పలువురు అభినందించారు.
‘కురుమ సంఘానికి’
స్థలం కేటాయింపు
మెదక్ జోన్ : కురుమ సంఘం భవన నిర్మాణం కోసం పట్టణ పరిధిలోని పిల్లికొటాల్ శివారులో డబుల్బెడ్రూంల ప్రాంతంలో ఎకరం ప్రభుత్వ భూమిని తహసీల్దార్ అధికారికంగా కేటాయించారు. ఈ సందర్భంగా ఆ సంఘం నేతలకు శుక్రవారం భూమి పత్రాలు అందజేశారు. అనంతరం కురుమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కోరె ఎల్లయ్య మాట్లాడుతూ.. తమ సంఘం కోసం గతంలో రెవెన్యూ అధికారులు పట్టణంలోని కాకతీయ స్కూల్ వద్ద ఎకరం భూమి కేటాయించారన్నారు. కాగా ప్రస్తుతం అక్కడ సబ్స్టేషన్ నిర్మాణం కోసం దానిని ప్రభుత్వం తిరిగి తీసుకుందన్నారు. తమ భవనం కోసం పిల్లికొటాల్ వద్ద ఎకరం భూమిని కేటాయించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
ఎన్నికల నిర్వహణకు శిక్షణ
కొండపాక(గజ్వేల్): కొండపాకలోని ఐఓసీ భవనంలో ఎన్నికల నిర్వహణ సిబ్బందికి నిర్వహించిన శిక్షణ తరగతులను శుక్రవారం జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ గరీమా అగర్వాల్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఎన్నికల నిర్వహణ విషయంలో అలసత్వం చూపకూడదన్నారు. అనంతరం పలు సూచనలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్నికల నిర్వహణ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎన్నికల శిక్షణపై ఆరా
● జడ్పీ సీఈఓ రమేశ్
బెజ్జంకి(సిద్దిపేట): రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉండాలని జడ్పీ సీఈఓ రమేశ్ అధికారులకు సూచించారు. బెజ్జంకి రైతు వేదికలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ఎన్నికల శిక్షణ కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా, ప్రశాంతంగా జరిగేలా చూడాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ ప్రవీణ్, ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, ఉపాధ్యా యులు, పాల్గొన్నారు.
నిధులు దుర్వినియోగమైతే చర్యలే?
హవేళిఘణాపూర్(మెదక్): ప్రభుత్వం చేపట్టే పనుల్లో ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ సిబ్బంది చేయని పనులకు బిల్లులు చెల్లిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని డీఆర్డీఏ ఏపీడీ రంగాచార్యులు అన్నారు. శుక్రవారం ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సామాజిక తనిఖీ కార్యక్రమానికి హాజరై పనుల వివరాలు తెలుసుకున్నారు. మెదక్ మండలంలో నిర్వహించిన 222 పనులకు గాను కూలీల ఖర్చు రూ.3.88కోట్లు, సామగ్రి కొనుగోలు ఖర్చు రూ.26.39 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపారు. పంచాయతీరాజ్ పథకం కింద కూలీల ఖర్చు రూ.11,672, సామగ్రి ఖర్చు రూ.1.80 కోట్లు ఖర్చు చేయగా ఇందులో రూ.4,358 రికవరీ, రూ.2వేల పెనాల్టీ వేయనున్నట్లు తెలిపారు. డీవీవో శ్రీహరి, రాజేందర్, ఎంపీడీవో ప్రవీణ్, అంజాగౌడ్,ఏపీవో వేణుగోపాల్రెడ్డి, నర్సయ్య , సెక్రటరీలు, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు పాల్గొన్నారు.