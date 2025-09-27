ఊరెళ్తే సమాచారమివ్వండి
సంగారెడ్డి జోన్/సంగారెడ్డి టౌన్: బతుకమ్మ, దసరా పండుగ నేపథ్యంలో పట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా పోలీసు అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలని సంగారెడ్డి టౌన్ సీఐ రమేశ్ సూచించారు. ‘సాక్షి’ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి విశేష స్పందన లభించింది. పట్టణంతోపాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు ఫోన్ చేసి తమ సందేహాలను నివృతి చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఐ మాట్లాడుతూ..పోలీసు అధికారులసూచనలు పాటిస్తూ దొంగతనాల నివారణకు సహకరించాలన్నారు. ఇప్పటికే పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో పట్టణంలో ప్రత్యేకంగా వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి గ్రామాలకు వెళ్లే వారికి పలు సూచనలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఆవరణలో రద్దీగా ఉన్న సమయంలో ప్రత్యేకంగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోందని చెప్పారు.
ప్రశ్న: సంగారెడ్డి పట్టణంలోని శాంతినగర్ కాలనీలో ఉంటాం. మా స్వంత గ్రామానికి వెళ్తున్నాము. పోలీసులకు సమాచారం ఏ విధాంగా ఇవ్వాలి? ఫోన్ ద్వారా ఇవ్వొచ్చా? పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఇవ్వాలా?
– రాజేష్, శాంతినగర్, సంగారెడ్డి. సురేష్, ఇస్మాయిల్ ఖాన్ పేట్
సీ.ఐ రమేశ్: పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి వివరాలు ఇవ్వాలి. ఇంటి వివరాలతోపాటు లొకేషన్ పంపించాలి. అక్కడ పోలీస్ శాఖ తరఫున గస్తీ ఏర్పాటు చేస్తాం.
ప్రశ్న: పట్టణాల నుంచి గ్రామాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటి వద్ద ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
– అఖిల్, సదాశివపేట. సతీశ్, కల్పగూర్
సీ.ఐ రమేశ్: మీ ఇంటికి కచ్చితంగా తాళం వేసుకోవాలి. మీ విలువైన వస్తువులు వెంట తీసుకువెళ్లటం ఉత్తమం. ఇంటి బయట లైట్ఆన్లో ఉంచాలి. సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని, మొబైల్ ఫోన్కు కనెక్ట్ చేసుకోవాలి.
ప్రశ్న: వీధుల్లో అనుమానస్పదంగా కనిపిస్తే ఏ నంబర్కు కాల్ చేయాలి?
– రాజు, పోతిరెడ్డిపల్లి. దుర్గయ్య, శివంపేట
సీ.ఐ రమేశ్: ఎక్కడైనా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు అనుమానస్పదంగా కనిపిస్తే 100 లేదా స్థానిక పోలీస్స్టేషన్కు కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
ప్రశ్న: ప్రయాణం చేసే సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
– సంతోష్, నాగులపల్లి. అభిలాష్, గొల్లగూడెం
సీ.ఐ రమేశ్: దూర ప్రయాణం చేసే సమయంలో విలువైన వస్తువులు తీసుకు వెళ్లకండి. రాత్రి సమయంలో ప్రయాణం చేయరాదు. వీలైనంత వరకు మధ్యాహ్న సమయంలో జాగ్రత్తగా హెల్మెట్, సీట్ బెల్ట్ ధరించి వెళ్లాలి.
ప్రశ్న: దొంగతనాల నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి?
– నాగరాజు, బృందావన్ కాలనీ, వినయ్ మల్కాపూర్
సీఐ రమేశ్: దొంగతనాల నివారణపై ఇప్పటికే అవగాహన కల్పించాం. ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్లే సమయంలో ఇంట్లో విలువైన వస్తువులు వెంట తీసుకువెళ్లాలి. అన్ని కాలనీల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉంటూ పండుగలను జరుపుకోవాలి.
సంగారెడ్డి టౌన్ సీఐ రమేశ్ ‘సాక్షి’ఫోన్ ఇన్కు విశేష స్పందన