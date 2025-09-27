చెరువును తలపిస్తున్న ‘రైల్వే బ్రిడ్జి’
మిర్జాపల్లికి రాకపోకలు బంద్
పట్టాలు దాటుతున్న ప్రజలు
మిర్జాపల్లి రైల్వే అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జిలో చేరిన నీరు
చిన్నశంశకరంపేట(మెదక్): మండలంలోని మిర్జాపల్లి రైల్వే అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జి చెరువును తలపిస్తుంది. గ్రామంలోని ఫించెరువు భారీ వర్షాలతో నిండి అలుగు పారుతుండటంతో బ్యాక్వాటర్ రైల్వే బ్రిడ్జిలోకి చేరింది. దీంతో గ్రామానికి ఉన్న ఏకై క రహదారి మూసుకుపోవడంతో వాహనదారులు, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గ్రామస్తులు నార్సింగి, శేరిపల్లి, రైల్వేస్టేషన్కు రావాలన్న, ఇతర గ్రామాల ప్రజలు మిర్జాపల్లికి వెళ్లాలన్న దారి మూసుకుపోవడంతో నడకదారిన పట్టాలు దాటడం తప్ప మరో మార్గం లేదు. మరో వైపు కొందరు ద్విచక్రవాహనాలను కూడా పట్టాలను దాటించేందుకు ప్రయాసపడుతున్నారు. మిర్జాపల్లి రైల్వే స్టేషన్ రెండవ ప్లాట్ఫారం వెనక నుంచి గ్రామస్తులు శంకరంపేట రోడ్డుకు వెళ్లేందుకు తాత్కాలిక దారి ఉన్నప్పటికీ ఈ మధ్యనే రైతులు దారిని మూసివేయడంతో సమస్య జటిలమైంది. దీంతో గ్రామస్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు స్పందించి దారి సమస్యను పరిష్కరించి రాకపోకలు సాగించేలా సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నారు.