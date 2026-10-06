ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించుకోవాలి

షాద్నగర్: విద్యార్థులు ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూడకుండా ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించే స్థాయికి ఎదగాలని ఐఐఎం ముంబై ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ తేగలపల్లి ప్రసాద్ అన్నారు. షాద్నగర్ పరిధిలోని మూన్రే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ కళాశాలలో సోమవారం ఓరియంటేషన్ను ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ప్రొఫెసర్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న విషయాలను ఆచరణలో పెట్టి, కొత్త ఆలోచనలకు శ్రీకారం చుట్టాలని సూచించారు. తమ కెరీర్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాలన్నారు. ఆలోచనా తీరులో మార్పు రావాలని, తద్వార భవిష్యత్తులో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించగలుగుతారని చెప్పారు. ప్రొఫెసర్ ముజీబుద్దీన్ మాట్లాడుతూ.. ఫార్మసీ విద్యార్థులకు క్లీనికల్ రీసెర్చ్, ఫార్మాస్యూటికల్ పరిశ్రమలో నైపుణ్యాభివృద్ధి వంటి రంగాల్లో ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. విద్యతో పాటు పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా తమ నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నారు. అనంతరం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ తేగలపల్లి ప్రసాద్ను ఘనంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమంలో సొసైటీ చైర్మన్ పర్వత్రెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్ రాజ్కుమార్, శ్రీనాథ్రెడ్డి, డాక్టర్ ప్రకాష్, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
ఐఐఎం ముంబై ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ తేగలపల్లి ప్రసాద్