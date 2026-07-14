నిరంతరాయ విద్యుత్‌ సరఫరా లక్ష్యం

తుర్కయంజాల్: వినియోగదారులకు నాణ్యమైన, నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరా అందించాలనే లక్ష్యంతో టీజీఎస్పీడీసీఎల్ పనిచేస్తుందని డీఈ లైన్స్ వేణుగోపాల్, డీఈ ఆపరేషన్ నరేష్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. సరూర్నగర్ సర్కిల్ పరిధిలోని ఇంజాపూర్ సబ్స్టేషన్లో ఉన్న 5 ఎంవీఏ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సామర్థ్యాన్ని 8 ఎంవీఏకు పెంచినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. పెరుగుతున్న విద్యుత్ డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని చేపట్టిన అప్గ్రేడేషన్ పనులు పూర్తి కావడంతో సోమవారం ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. దీని పెంపుతో సబ్స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పెరుగుతున్న విద్యుత్ లోడ్ను మరింత సమర్థవంతంగా నిర్వహించే వీలు కలుగుతుందన్నారు. భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సబ్ స్టేషన్ల పెంపు, పంపిణీ వ్యవస్థ ఆధునీకరణ చేపట్టనున్నట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఈ టీఆర్ఈ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వింగ్ హైమానంద్, ఏఈ రాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు.