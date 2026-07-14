మరెక్కడా జరగొద్దు
పోలీసుల సాంకేతికతను సవాల్ చేసిన హంతకుడు
షాద్నగర్/షాబాద్/చేవెళ్ల: పోలీసులు బృందాలుగా విడిపోయి గాలింపులు జరిపినా చిక్కలేదు.. పట్టిస్తే నజరానాలు ఇస్తామని ప్రకటించినా దొరకలేదు.. సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి అన్వేషించినా అంతు చిక్కలేదు.. చివరికి మృతదేహంగానే పోలీసుల కంటికి కనిపించాడు. పోలీసుల సాంకేతికతనే సవాల్ చేశాడు ఆరుగురిని చంపి నరమేధం సృష్టించిన రాజ్కుమార్. షాబాద్ నరహంతకుడు రాజ్కుమార్పై పోక్సో కేసు నమోదైనప్పటికీ అప్పట్లో నిర్లక్ష్యం చేశారు. నేరుగా కోర్టు ద్వారా బెయిల్ తీసుకొని బయట ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు. అలవోకగా బాలిక ఇంటికి వెళ్లి తల్లిని, నాయనమ్మను హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత బాలికను చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లి హత్య చేశాడు. అక్కడి నుంచి దర్జాగా ఇంటికి వెళ్లి భార్య, ఇద్దరు చిన్నారులను పొట్టన బెట్టుకున్నాడు. ఆరు హత్యలు చేసినా.. పోలీసులకు చిక్కకుండా మూడు రోజుల పాటు ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. సెల్ఫోన్లు, సిమ్కార్డులు తరచూ మార్చడం ద్వారా ఎక్కడెక్కడో తిప్పాడు. చివరికి పోలీసులకు ప్రాణాలతో దక్కనే లేదు. పోక్సో కేసు నమోదైన సమయంలోనే అతడిని పట్టుకొని కోర్టుకు అప్పగించి ఉంటే పరిస్థితి వేరాలా ఉండేదేమోనన్న చర్చ సర్వత్రా వినిపించింది. దారుణ మారణకాండ జరిగాక మూడు రోజుల పాటు జట్లుగా ఏర్పడి అతని కోసం వెతికారు.
జల్లెడ పట్టినా ఫలితం లేదు
హత్యలు చేసి పరారైన రాజ్కుమార్ కోసం సుమారు 200 మంది పోలీసులు, పన్నెండు బృందాలుగా విడిపోయి షాబాద్, చేవెళ్ల, షాద్నగర్, కొత్తూరు, శంషాబాద్తోపాటు బిహార్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లోనూ జల్లెడ పట్టారు. అయినా, సీసీ కెమెరాలకు చిక్కకుండా, పోలీసులకు దొరకకుండా తప్పించుకొని తిరిగాడు. ఆత్మహత్య చేసుకునే దాకా అతను ఎక్కడున్నాడో గుర్తించలేకపోయారు. ఒక దశలో హంతకుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారనే ప్రచారం జరిగింది. నిందితుడిని పట్టుకోవడానికి పోలీసులు ఉపయోగించిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పని చేయలేదు. ఆత్మహత్య చేసుకున్న రాజ్కుమార్ వద్ద సెల్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మూడు రోజుల పాటు హంతకుడి దగ్గర సెల్ఫోన్ ఉన్నా ఎక్కడ తిరుగుతున్నాడన్నది గుర్తించలేకపోయారు. ఒకవైపు హత్యోదంతానికి గురైన కుటుంబాన్ని కాపాడలేక, మరోవైపు నిందితుడిని పట్టుకోలేక నిస్సహాయులుగా మిగిలిన పోలీసులు పలు ప్రశ్నలను, సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. వారి పనితీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
కొంతమంది పోలీసు శాఖ నిర్లక్ష్యంతోనే ఆరుగురు అమాయకుల ప్రాణాలు పోయాయి. గతంలో కేసు నమోదైన వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకుంటే ఈదారుణాలు జరిగి ఉండేవి కావు. పోయినవారిని ఎలాగూ తీసుకురాలేరు. భవిష్యత్తులోలైనా ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలి.
– నరేశ్, బాలిక మేనమామ
మూడు రోజులపాటు ముప్పు తిప్పలు చివరికి బలవన్మరణంతోనే వెలుగులోకి రాజ్కుమార్