ఇబ్రహీంపట్నం రూరల్: ‘నేను సచ్చిపోయి నా పిల్లలను గవర్నమెంట్కు అప్పగిస్తా .. బతికి ఏం లాభం.. పిల్లలకు బట్టలు అడుక్కొచ్చి బతికిస్తున్నా’ అంటూ ఓ మహిళ కలెక్టరేట్ ఎదుట బోరున విలపించింది. కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి చెందిన భాగ్యమ్మ, రాములు దంపతులకు నలుగురు ఆడ పిల్లలు. 20 ఏళ్ల క్రితం నగరానికి వచ్చి గండిపేట్ సమీపంలోని సబితా నగర్లో నివాసం ఉండేవారు. కొంత కాలం గుడిసెలు వేసుకొని గుడిసెల్లో నివసించారు. గుడిసెలు తొలగించినప్పుడు డబుల్ బెడ్రూం ఇళ్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చి పట్టాలు ఇచ్చారు. మూడు నెలల క్రితం ఇళ్లు కేటాయించడంతో సర్వే 191లో డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు కేటాయించగా అందులో ఉన్నారు. అందులో చేరి పదిహేను రోజుల్లో కుటుంబ సభ్యుల వివాహం ఉండటంతో లింగంపల్లికి బట్టలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్లగా అప్పట్లో అధికారులు వచ్చి ఇళ్లు ఖాళీ చేయాలని బలవంతంగా తాళం వేశారు. కుటుంబ సభ్యుల బట్టలు, పిల్లల పుస్తకాలు, ఆధార్ కార్డులు అందులోనే ఉన్నాయి. గండిపేట తహసీల్దార్ వద్దకు వెళ్లి అడగ్గా మళ్లీ కేటాయిస్తామని చెప్పారు. రెండు నెలలైనా పట్టించుకోకపోవడంతో సోమవారం కలెక్టరేట్కు వచ్చి ప్రజావాణిలో మొరపెట్టుకుంది. రెండు నెలలుగా ఎక్కడ బతుకుతున్నామో తెలియడం లేదని, ముగ్గురు ఆడపిల్లలతో రోడ్లమీద బట్టలు అడుక్కోవాల్సి వస్తోందని వాపోయింది. న్యాయం చేయాలని ముఖ్యమంత్రిని కలవడానికి వెళ్లగా పీఏ అధికారులకు ఫోన్ చేసి న్యాయం చేయాలని చెప్పడంతో అప్పట్లో అధికారులు సరే అన్నారని తెలిపింది. ఇప్పటికీ న్యాయం జరగలేదని పేర్కొంది. పిల్లలను బడికి పంపలేకపోతున్నామని, ఎక్కడికి వెళ్లినా ఆధార్కార్డు అడుగుతున్నారని, అవన్నీ తాళం వేసిన ఇంట్లో ఉన్నాయని చెప్పింది. చచ్చిపోతేనే పరిష్కారం లభిస్తుందని.. నేను చచ్చిపోయి నా పిల్లలను ప్రభుత్వానికి అప్పగిస్తానని.. అనాథ ఆశ్రమాల్లో చేర్పించండి అంటూ విలపించింది. ఇల్లు మంజూరు చేయకుంటే చావే దిక్కని వాపోయింది.
డబుల్బెడ్రూం ఇల్లు కేటాయించి తాళం వేశారు
పిల్లలకు బట్టలు అడుక్కొచ్చి బతికిస్తున్నా
న్యాయం చేయకుంటే చావే శరణ్యం
కలెక్టరేట్ వద్ద ఓ గృహిణి ఆవేదన