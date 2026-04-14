ప్రభుత్వానికి భూములిచ్చేది లేదు

కందుకూరు: ప్రభుత్వానికి భూములు ఇస్తే తాము జీవనాధారం కోల్పోతామని, భూములు ఇచ్చేదేలేదని బేగరికంచె రైతులు స్పష్టం చేశారు. మండల పరిధిలోని బేగరికంచెలో సోమవారం మీర్ఖాన్పేట రెవెన్యూ సర్వే నంబర్లు 121 నుంచి 148 వరకు ఉన్న 233 ఎకరాల భూమిని టీజీఐఐసీ కోసం సేకరించడానికి ఆర్డీఓ జగదీశ్వర్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో గ్రామసభ నిర్వహించారు. ఆ సర్వే నంబర్లలో మొత్తం 273 ఎకరాలు దేవల్ శివాజీ పురానాపూల్కు సంబంధించిన దేవాలయానికి చెందిన భూమిగా రికార్డుల్లో ఉంది. ఏన్నో ఏళ్లుగా గ్రామంలోని రైతులు సాగు చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. ఆ భూములు ఇస్తే తాము ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్లాల్సిందేనని, 330 అడుగుల రహదారికి భూమి ఇవ్వడానికి తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని, పరిహారం అధికంగా కావాలన్నారు. సాగు చేసుకునే భూమిని మాత్రం ఇవ్వమని తేల్చి చెప్పారు. దీంతో అధికారులు సభను ముగించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ గోపాల్, నాయబ్ తహసీల్దార్ రాజు, స్థానిక సర్పంచ్ వెంకటేశ్ పాల్గొన్నారు.