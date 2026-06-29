లోగుట్టు మిగిలింది !

13 లారీల ధాన్యం పక్కదారి అధికారులపై శాఖాపరమైన చర్యలు ఇద్దరు ఏపీఎంలు, మరో సీసీ సస్పెన్షన్ డీఆర్డీవో, డీసీఎస్వో, డీఎం, డీసీవోలకు షోకాజ్ నోటీసులు నివేదిక అందగానే మరిన్ని చర్యలు
లెక్క తేలింది..
సిరిసిల్ల: జిల్లాలో ధాన్యం కొను‘గోల్మాల్’లో లెక్క తేలింది. రికార్డు స్థాయిలో వచ్చిన దిగుబడులను ఆసరా చేసుకొని అక్రమాలకు పాల్పడగా.. 13 లారీలు పక్కదారి పట్టాయని లెక్క తేల్చారు. జిల్లాలో రైస్మిల్లుల్లో నిల్వ సామర్థ్యం లేకపోవడంతో సిరిసిల్ల శివారులోని అపెరల్ పార్క్లో వడ్లను నిల్వ చేశారు. దీన్ని ఆసరా చేసుకున్న అక్రమార్కులు ఏకంగా 13 లారీల ధాన్యాన్ని పక్కదారి పట్టించి రూ.91 లక్షలు స్వాహా చేశారు. ఈ అక్రమంలో ఇప్పటికే కొందరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేయగా.. ఆ కేసును మరింత లోతుగా విచారిస్తామని ఎస్పీ మహేశ్ బీ గీతే ప్రకటించారు. పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలిపోయిన ఆ ఐదు లారీలను ఇంకా పట్టుకోకపోవడం, అసలు దోషులు ఎవరని తేల్చకపోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ధాన్యం లెక్కలు తేలినా.. తెరవెనుక ఉన్న సూత్రధారులు ఎవరో బయటపడకపోవడం ఉత్కంఠగా మారింది.
నాలుగు రోజులు శ్రమించి
లెక్కతేల్చిన అధికారులు
జిల్లా వ్యాప్తంగా 236 కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా రెండు నెలలు శ్రమించి 3,66,963.020 టన్నుల ధాన్యం సేకరించారు. ఇందులో 36 పారాబాయిల్డ్, మరో 9 ‘రా’ రైస్మిల్లులకు 3 లక్షల టన్నులకు పైగా ధాన్యం తరలించారు. మిల్లులు నిండిపోవడంతో పెద్దూరులోని అపెరల్ పార్క్ గోదాములలో ధాన్యం నిల్వ చేశారు. ఇక్కడ నిల్వచేసిన 1,325 లారీల ధాన్యాన్ని అధికారులు నాలుగు రోజులపాటు శ్రమించి లెక్కించారు. 22 గోదాముల్లో నిల్వ ఉన్న సుమారు 10.60 లక్షల బస్తాలను నెట్ ఆధారంగా లెక్కించారు. 43 వేల టన్నుల ధాన్యాన్ని నిల్వచేయగా.. 4,160 క్వింటాళ్ల వడ్ల బస్తాల లెక్కలు తేలడం లేదు. అంటే పోలీసులు నిర్ధారించిన 13 లారీల వడ్లు మాయమైనట్లు అధికారులు లెక్క తేల్చారు. ఈ ధాన్యం విలువ పోలీసుల లెక్కల ప్రకారం రూ.91 లక్షలు కాగా.. అధికారుల లెక్కల ప్రకారం రూ.99.21లక్షలు.
నిర్లక్ష్యంపై చర్యలు
ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగినట్లు తేలడంతో ప్రత్యక్షంగా ప్రమేయం ఉన్న ఏడుగురిని ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. పౌరసరఫరాల శాఖలో అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి కమ్మరి రాజశేఖర్ను ఉద్యోగం నుంచి కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ తొలగించారు. ధాన్యం సేకరణలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ అక్రమాలకు కారణమైన కోనరావుపేట మండలం మల్కపేట ఐకేపీ సెంటర్ బుక్ కీపర్ జంగిటి శ్రీనివాస్, ఐకేపీ వీవోఏ పి.పర్శరాములును తొలగించారు. ఐకేపీ సీసీ శ్రీదేవిని సస్పెండ్ చేశారు. రుద్రంగిలో డీసీఎంఎస్ కొనుగోలు కేంద్రం నిర్వాహకుడు గడ్డం స్వామి, తంగళ్లపల్లి మండలం బద్దెనపల్లిలో పీఏసీఎస్ నిర్వాహకుడు గాజుల నవీన్ను ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖలో పనిచేస్తున్న ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగి వేణును విధుల నుంచి తప్పించారు. కోనరావుపేట ఐకేపీ ఏపీఎం రాజేశంను, సిరిసిల్ల సింగిల్విండో సెక్రటరీ బి.నరేశ్ను సస్పెండ్ చేశారు. వీర్నపల్లి ఐకేపీ ఏపీఎం దేవరాజును నెల రోజుల కిందటే సస్పెండ్ చేశారు.
జిల్లా అధికారులకు షోకాజ్ నోటీసులు
ధాన్యం కొనుగోళ్లను పర్యవేక్షించడంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన జిల్లా పౌరసరఫరాల శాఖ అధికారి ఎల్.బుచ్చిబాబు, జిల్లా మేనేజర్ నర్సింహ, డీఆర్డీవో లక్ష్మీనారాయణ, జిల్లా సహకార అధికారి టి.రామకృష్ణలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఆదిత్య లారీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్కు నోటీసులు జారీ చేసి, బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టారు. రుద్రంగి మండలం మానాలకు చెందిన గడ్డం స్వామి అలియాస్ నర్సారెడ్డికి చెందిన ఆగ్రోస్ రైతు సేవా కేంద్రం ఫర్టిలైజర్, సీడ్స్ షాపు లైసెన్సులను రద్దు చేశారు. వేములవాడలోని మల్లికార్జున రైస్మిల్లు పారిశ్రామిక లైసెన్స్ రద్దుకు నోటీసులు జారీచేశారు. సిరిసిల్ల ఆర్డీవో కమిటీ విచారణ నివేదిక ఆధారంగా తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు ప్రకటించారు.
కలెక్టర్ సీరియస్
ధాన్యం కొనుగోళ్లలో అక్రమాలపై కలెక్టర్ గరీమా అగ్రవాల్ సీరియస్గా ఉన్నారు. ఈ అక్రమాల్లో ఎవరు బాధ్యులైనా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని పోలీస్ అధికారులకు సూచించారు. మరో వైపు ధాన్యం సేకరణలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న అధికారులపై చర్యలకు సిపారసు చేస్తూ రాష్ట్ర అధికారులకు నివేదిక పంపించినట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే పలువురిపై సస్పెన్షన్ వేటు వేయగా.. కొందరిని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించారు. జిల్లా స్థాయి అధికారులు నలుగురికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. మొత్తంగా కలెక్టర్ సెలవులో ఉండగా.. ధాన్యం కొను‘గోల్మాల్’ వ్యవహారం బయటపడడంతో మరింత లోతుగా అక్రమాలను వెలికితీసే పనిలో పడ్డారు. రానున్న రోజుల్లో మరికొందరు అధికారులపై వేటు పడుతుందనే ప్రచారం సాగుతోంది.