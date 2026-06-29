లింగంపల్లి మూలవాగులో రోజుకు వందలాది ట్రాక్టర్లు వస్తున్నాయి. అధికారులు ఈ ప్రాంతంలోనే క్వారీకి అనుమతులు ఇచ్చి ఇసుకను తరలించడంతో బావులు అడుగంటిపోతున్నాయి. ట్రాక్టర్ల రాకపోకలతో రోడ్లు దెబ్బతింటున్నాయి. – దుమాల
నర్సయ్య, లింగంపల్లి
రెండు గ్రామాల పరిధిలో ఉంటుంది
మూలవాగు నుంచి తీసే ఇసుక నుంచి వచ్చే ఆదాయం మా గ్రామ పంచాయతీకి కూడా చెందాలి. మా పరిధిలోనూ మూలవాగు ఉంటుంది. వాగు వచ్చినప్పుడు దాని ప్రభావంతో మా ప్రాంతానికి నష్టం జరుగుతుంది. ఇప్పటికై నా అధికారులు రెండు గ్రామ పంచాయతీలను సమానభావనతో చూడాలి.
– సండెసారి సౌజన్య, సర్పంచ్, బొల్లారం
అక్రమ రవాణాకు అవకాశం లేదు
లింగంపల్లి నుంచి ఇసుక తరలింపులో అక్రమాలు జరగడం లేదు. ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు పెట్టుకున్న ట్రాక్టర్ యజమానులు నిబంధనల ప్రకారమే ఇసుకను తరలిస్తున్నారు. లింగంపల్లి శివారు నుంచి ఇసుకను ఇవ్వడంతో ఆ గ్రామానికే ఆదాయం వస్తుంది. – అబూబాకర్, వేములవాడరూరల్, తహసీల్దార్