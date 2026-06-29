ఇరుకు గల్లీ.. మడిగె లొల్లి !

ఇది వేములవాడలోని రాజన్న దర్శనానికి వచ్చే వీఐపీ భక్తుల రోడ్డు. బైపాస్రోడ్డు నుంచి సుభాష్నగర్ మీదుగా రాజన్న గుడికి వెళ్లే రోడ్డు. ఇప్పటికే ఇరుకుగా ఉన్న ఈ రోడ్డులో అనేక దుకాణాలు వెలువడంతో కమర్షియల్ ఏరియాగా మారింది. ఇంటి పర్మిషన్లు పొంది వ్యాపార భవనాలు నిర్మించుకున్నవే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఇది రాజన్న గుడి ముందు నుంచే వెళ్లే మెయిన్రోడ్డు. ఈ రోడ్డులో మాల్స్, బహుళ అంతస్తులు నిర్మించారు. సరైన అనుమతులు లేకుండానే భారీ భవనాలు వెలిశాయి. ఇంటి నిర్మాణం అనుమతులు పొంది మాల్స్, బహుళ అంతస్తులు, దుకాణాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇది వేములవాడ రాజన్న గుడికి అతి సమీపంలో ఉంటుంది. గతంలో బ్రాహ్మణవీధిగా పిలిచేవాళ్లు. కాలక్రమేన రాజస్థానీయులు చేరడంతో వీధిమొత్తం వ్యాపార సముదాయాలే నిండిపోయాయి. ఎలాంట్ సెట్బ్యాక్ లేకుండా వీధి ఇరుకుగా మారింది.